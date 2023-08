Wichtige Änderung: Gleich drei Sender erhalten neue Namen – Wer sich an die Bezeichnung von drei Sendern gewöhnt hat, muss bei der Sendersuche in Zukunft umdenken und sich mit drei neuen Namen und einem neuen Anbieter arrangieren. Laut einem Medienbericht ein Trend, der nicht bei den drei erwähnten Sendern aus dem Hause Sony Halt macht: Verkäufe oder Auflösungen scheinen derzeit im Pay-TV Bereich des öfteren vorzukommen.

Die drei TV-Sender von Sony werden allesamt neue Namen erhalten: Konkret geht es um Sony Channel, Sony AXN sowie Sony One. Keiner der drei genannten Sender wird zukünftig mehr in der Senderliste zu finden sein, wie man bei „Chip“ erläutert. Erst unlängst waren sowohl das Ende von ServusTV Deutschland als auch von Sky Comedy vermeldet worden (MANN.TV berichtete). Die drei genannten Sender von Sony werden demnach hingegen an die Gruppe High View aus Landshut verkauft.

So verlässt Sony die deutsche Pay-TV-Landschaft

Der Verkauf wird dabei in zwei Schritten vollzogen, wie „Chip“ erläutert. So wurde die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde bereits am 17. Juli darüber in Kenntnis gesetzt. Zuerst werden die drei Sender zu einer GmbH in Köln mit dem Namen Fiction First zusammengelegt. Diese wiederum wird dann von der erwähnten Gruppe High View übernommen. Somit steht fest, dass Sony seine TV-Präsenz in Deutschland endgültig beendet.

Bis zum 14. August müssen laut Bericht die Antragsunterlagen für eine kartellrechtliche Prüfung dieses Zusammenschlusses eingereicht werden. Vorausgesetzt, das Kartellamt meldet keine Bedenken über die Entscheidung an, kann die Zusammenlegung und Übernahme in den nächsten Wochen erfolgen. Laut „Chip“ ist es ein weiterer Schritt für High View in Sachen Wachstum. Bislang kennt man die Landshuter Gruppe vor allem für ihren Hauptsender:

Deluxe Music.

Im Laufe der Zeit gesellten sich Spartensender wie Schlager Deluxe und Deluxe Rap hinzu. Wohl nicht zuletzt, weil die drei ursprünglichen Sony-Sender teils den Namen Sony deutlich im Namen trugen, werden sie den Bericht zufolge unter der Führung von High View gänzlich neue Bezeichnungen erhalten: Der Sony Channel wird zu „AXN White“, Sony AXN wird zu „AXN Black“ und Sony One zu „AXN+“. Zuschauer, welche die alten Kanäle gelistet hatten, sollten bei der Sendersuche also in naher Zukunft auf die neuen Namen achten, wenn alles so zustande kommt.

Laut dem Bericht ist die Namensänderung übrigens auch das Einzige, was sich an den Sendern tut: An den Programminhalten wird demnach praktisch kaum etwas geändert. Die Namen sind neu und die Sender werden fortan an anderer Stelle zu finden sein, inhaltlich bleiben sie jedoch gleich. Auch kommt kein Abonnementwechsel auf die Nutzer zu, die Sender sind laut dem Bericht weiter in diversen Paketen vorhanden. Sowohl waipu.tv, MagentaTV als auch Sky werden sie anbieten.

