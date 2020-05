White Snake – Film-Kritik – Fans von animierter Fantasy aufgepasst – hier erwartet euch ein wahrhaft bildgewaltiges Fantasy-Epos aus dem Reich der Mitte. Das Regieduo Amp Wong und Ji Zhao hat ein fesselndes Abenteuer basierend auf dem bedeutenden chinesischen Volksmärchen „Die Legende der weißen Schlange“ inszeniert.

Und darum geht es: Als die gutmütige weiße Schlangendämonin Blanca mit ihrem Attentat auf den General der kaiserlichen Armee scheitert, erwacht sie in Gestalt eines Mädchens in einem Dorf von Schlangenjägern. Ohne Erinnerung daran, wer oder was sie wirklich ist, verliebt sie sich in den jungen Jäger Ah Xuan und bringt damit gleichermaßen die Dorfbewohner wie ihre Dämonenschwester Vera gegen sich auf.

Als auch der General seine dunkle Macht nach Blanca ausstreckt, muss sie sich ihres wahren Platzes in der Welt bewusstwerden.

„White Snake“ war mit einem Einspielergebnis von über 70 Mio. wenig verwunderlich exorbitant erfolgreich. Natürlich funktioniert chinesisches Kino nicht immer so gut hier im Westen oder spricht explizit nur Genrefans an.

Aber mit diesem Streifen, der sich insgesamt mehr an erwachsene Zuschauer richtet, wird jeder Fantasy-Fan angesprochen. Der Plot ist fesselnd und überzeugt als spannendes Abenteuer, das jede Menge faszinierenden Kreaturen beinhaltet. Auch die beeindruckenden Schlachten überzeugen mit tollen CGI-Effekten.

Das sollte auch die an die westliche Kultur gewöhnten Zuschauer ansprechen, denn diese Geschichte ist im Grunde grenzenlos. Dazu versprüht der Animationsfilm auch eine überaus stimmige Atmosphäre mit all diesen exotischen Kulissen und dem tollen Soundtrack.

Wer also Lust auf einen Animationsstreifen hat, sollte vorher aber nicht mit der Erwartungshaltung an den Film gehen, einen Disney- oder Pixar-Streifen sehen zu wollen. Denn da unterscheidet sich „White Snake“ mit seiner fernöstlichen Machart doch sehr von der westlichen Herangehensweise.

Das macht dieses Fantasy-Epos am Ende aber auch so einzigartig und sollte demnach nicht nur Genrefans einen tollen Heimkinoabend bescheren.

White Snake - Die Legende der weißen Schlange (Eurovideo) – VÖ: 19. Mai. 20