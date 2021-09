Wetten, dass..?: ZDF holt Kult-Show mit Gottschalk zurück – „Wetten, dass..?“ war unbestritten eine der beliebtesten und erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Schon seit einiger Zeit plante das ZDF das große Comeback dieser Kult-Show mit Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk.

Eigentlich sollte das Revival bereits im letzten Jahr zum 70. Geburtstag Gottschalks stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Nun aber gibt es einen Termin für die große Rückkehr von „Wetten, dass..?“ ins Abendprogramm. So hat das ZDF nun verkündet, dass das große Comeback der Kult-Show mit Thomas Gottschalk am 6. November 2021 ausgestrahlt wird.

Mit dabei: Skurrile Wettideen und Superstars

Ein kleiner Wermutstropfen für alle Fans ist jedoch, dass es nur eine einmalige Live-Sendung geben wird. Hierbei sollen sich die Zuschauer auf „eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“ freuen dürfen, sagte man beim Sender. Laut ZDF soll es eine Sendung mit „skurrilen Wettideen, großen Maschinen, cleveren Kinder und Superstars“ werden.

40 Jahre nach der ersten Ausgabe 1981 bringen wir am 6. November mit #wettendass das TV-Highlight des Jahres wieder auf den Schirm. 🥳 https://t.co/c885ffrttl — ZDF (@ZDF) September 27, 2021

Neben Thomas Gottschalk wird Co-Moderatorin Michelle Hunziker ebenfalls wieder mit von der Partie sein. Auch wenn es nur eine einzige Live-Sendung sein wird, kann man sich wohl auf lockere Abendunterhaltung freuen. Denn so, wie es ausschaut, wird beim „Wetten, dass..?“-Comeback alles so sein, wie man es von der Kult-Fernsehshow kannte.

Die letzte Sendung von „Wetten, dass..?“ ist mittlerweile sieben Jahre her. So moderierte Thomas Gottschalk am 13. Dezember 2014 die 212. und letzte Ausgabe der Erfolgsshow, die 2014 nach rund 34 Jahren eingestellt wurde.

Quelle: bild.de