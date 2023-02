Wetten, dass..? TV-Klassiker: Legendäre Buntstift-Wette führte alle hinters Licht – „Wetten, dass..?“ war über Jahrzehnte eine der beliebtesten und erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Auch die Comeback-Sendungen der letzten Jahre waren ein Erfolg. Seit der Erstausstrahlung 1981 mit 215 Sendungen begeisterten unzählige teils skurrile und kuriose Wetten die TV-Zuschauer.

Eine ganze bestimmte Wette in der Kult-Show mit Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk hatte es aber ganz besonders in sich, sorgte doch der Auftritt eines ganz speziellen Kandidaten für reichlich Aufruhr in Fernsehdeutschland. Eine unvergessene Geschichte und ein TV-Klassiker, auf den wir heute zurückblicken wollen. Dazu gehen wir zurück ins Jahr 1988 und zur „Wetten, dass ..?“-Sendung vom 3. September, in der ein Kandidat behauptete, er könne Buntstifte am Geschmack erkennen.

„Titanic“-Redakteur schlich sich als Wettkandidat in die Show

Einige werden sich an diese herrlich bekloppte Wette gegebenenfalls noch erinnern. Jedenfalls handelte es sich bei dem Kandidaten um „Thomas Rautenberg“. Dieser wollte einfach mal alle Zuschauer und vor allem auch Thomas Gottschalk so richtig veräppeln. Dass Gottschalk den Betrug nicht kommen sah, liegt sicherlich daran, dass es in der Sendung schon allerhand durchgeknallte und überaus verrückte Wetten gab, sodass er selbst keinen Verdacht schöpfte.

Weder der Redaktion noch Thomas Gottschalk war bewusst, dass der ominöse Wettkandidat Thomas Rautenberg gar nicht der war, der er zu sein vorgab. Denn der bürgerliche Name des Mannes lautete in Wahrheit Bernd Fritz – seines Zeichens Redakteur der Satirezeitschrift „Titanic“. Und natürlich konnte er auch keine Farben erschmecken. Jedenfalls spielte er seine Rolle als Wettkandidat so gut, dass der große Schwindel erstmal niemandem auffiel.

Auf gewonnene Wette folgte große Überraschung

Erst als die Wette dann doch gewonnen wurde, kam alles ans Licht. So wollte Thomas Gottschalk wissen: „Wie kommt ein Mensch dazu, Stifte am Geschmack zu erkennen?“ Die Antwort des Kandidaten: „Ehrlich gesagt Herr Gottwald, äh, Herr Gottschalk: Das weiß ich auch nicht.“ Gottschalk: „Sie haben eines Tages gemerkt, dass Sie ein besonders Geschmäcklein haben?“, worauf der „Titanic“-Redakteur antwortete:

„Nein, ich hab keine Ahnung, woran man das erkennen könnte. Ich kann's nicht, ganz einfach.“ Spätestens hier fiel dann der Groschen, woraufhin Gottschalk fragte: „War's gemogelt, oder wie?“ Daraufhin gab sich der Fake-Kandidat als Redakteur der Satirezeitschrift zu erkennen. Das gefiel den Zuschauern so gar nicht, sodass es Pfiffe aus dem Publikum regnete.

Bernd Fritz sagte unterdessen noch, dass die Auflösung des Ganzen dann später in der nächsten „Titanic“-Ausgabe zu lesen sei. Letztendlich gab Fritz dann zu, dass er die Farben der Buntstifte erkennen könnte, da er heimlich durch den unteren Rand der Brille gelinst hatte.

