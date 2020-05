Die legendäre Bagger-Wette am Wiener Rathaus

Wetten, dass ..?: Die legendäre Bagger-Wette am Wiener Rathaus – Seit „Wetten, dass ..?“ aus der TV-Landschaft verschwunden ist, ist das Fernsehen deutlich ärmer geworden. Im Laufe der Jahrzehnte durften wir so manche legendäre Wette mit offenem Mund bestaunen. Nur wenige davon sind jedoch so erinnerungswürdig wie diese Mutter aller Baggerwetten.

Was wurde bei „Wetten, dass ..?“ nicht alles schon mit Baggern durchgezogen: Hindernisse wurden mit einem Kletterbagger überwunden. Wir konnten erleben, wie sich ein Kettenbagger beim Rudern über einen Fluss versuchte und jemand mit einem Bagger Dreipunktewürfe beim Basketball landete.

Die allererste Baggerwette überhaupt flimmerte im Februar ’83 über die Mattscheibe: Seinerzeit wurde mit einem Kettenbagger in überaus behutsamer Feinarbeit unter dem ungläubigen Blick des Publikums ein Feuerzeug per Schaufel angezündet. Doch all diese Wetten verblassen für viele gegen den absoluten Klassiker:

Das große Bagger-Klettern vor dem Wiener Rathaus an einem speziell konstruierten Stahlturm. Lasst euch diesen Klassiker nicht entgehen, wenn ihr ihn damals nicht live im Fernsehen erleben durftet oder noch mal in Erinnerungen schwelgen möchtet.