Werner Zeichentrick-Kult: In dieser Reihenfolge schaut ihr die Filme richtig – Die „Werner“-Filmreihe gehört zu den kultigsten Werken der deutschen Popkultur, und begeistert seit ihrer Entstehung Anfang der 90er Jahre das Publikum. Durch die skurrilen Charaktere wie Werner, Meister Röhrich und Eckat hat die Serie zahlreiche unvergessliche Momente geschaffen. Geprägt von urkomischen Szenen und Kultsprüchen, genießt die Reihe bis heute Kultstatus.

Es mag zwar den Anschein haben, dass bei einer Reihe, die vor allem durch Humor und einzelne skurrile Szenen überzeugt, die Reihenfolge der Filme nicht ausschlaggebend ist. Doch die Entwicklung der Charaktere und wiederkehrende Elemente machen es umso interessanter, die „Werner“-Filme in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu sehen. Der erste Film, „Werner – Beinhart!“, feierte am 29. November 1990 seinen Kinostart und setzte die Grundlagen für die folgenden Filme, indem er Realfilm-Sequenzen mit Zeichentrick-Abschnitten verband.

„Werner – Das muss kesseln!!!“ folgte am 27. Juni 1996 und stellte den Beginn einer Ära reiner Zeichentrickfilme dar, die bis zum dritten Film „Werner – Volles Rooäää!!!“ reichte, welcher am 16. September 1999 veröffentlicht wurde. Nach einigen Jahren Pause kam „Werner – Gekotzt wird später!“ am 17. Juli 2003 heraus, gefolgt von „Werner – Eiskalt“ am 23. Juni 2011, welcher erneut die Kombination aus Realfilm und Animation aufgriff.

Obwohl die Filme auch auf komödiantischen Aspekten beruhen, spielen auch kulturelle und gesellschaftliche Elemente eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Reihe nach den Comics von Rötger „Brösel“ Feldmann begeistert nach wie vor Alt und Jung und zeigt, dass die Faszination für norddeutschen Humor, Bölkstoff und Motorräder zeitlos ist.

Unvergessen sind dabei Szenen wie das von Werner kommentierte Fußballspiel, die Krankenhausszene, Werner beim TÜV, die Baustellenbombe oder Meister Röhrich und sein „Schnüffelstück“. Alle Filme der „Werner“-Reihe gibt es einerseits in der sogenannten Königsbox als DVD oder Blu-ray zu erwerben. Andererseits sind fast alle Teile der Reihe, mit Ausnahme von „Werner – Eiskalt“, im Streaming-Angebot von Sky Ticket über WOW TV verfügbar.

In diesem Sinne: „Beinhart wie 'n Rocker, beinhart wie 'n Chopper. Beinhart wie 'n Flasch Bier – beinhart geht das ab hier!“

Quelle: kino.de