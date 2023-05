Wer wird Millionär aus dem Programm genommen: RTL trifft Entscheidung für Erfolgsformat – Wer gerne „Wer wird Millionär“ schaut, blickt derzeit in die Röhre. Die allseits beliebte Evergreen-Raterunde mit Günther Jauch bei RTL ist montags nicht mehr zu sehen. Seit dem 1. Mai 2023 bekommen wir „Wer wird Millionär“ bereits nicht mehr zu Gesicht. Bei RTL hat man die kultige Sendung von dem Programmplatz genommen.

Der Grund dafür ist nicht so gravierend, wie es anmuten mag, das Kultformat befindet sich lediglich in seiner Sommerpause. Den Programmplatz belegt derzeit die Kuppel-Show „Bauer sucht Frau International“ mit Inka Bause. In den nächsten Wochen wird dieses Format jeden Montag- und Dienstagabend in der Primetime gesendet – für den Mai hat man bei RTL mit acht Folgen der Bauern-Kuppelei kalkuliert.

Damit steht auch fest:

Rechnerisch ist demnach ab dem 29. Mai wieder Sense mit Landmannen auf der globalen Suche nach der großen Liebe, spätestens dann kommt „Wer wird Millionär“ auf die TV-Bildschirme zurück. Bei RTL kündigt man dafür zudem ein Überraschung-Special an. Selbst die Teilnehmer wurden vorab nicht darüber informiert, dass sie als mögliche Kandidaten für das Kultformat infrage kommen.

Einem Bericht zufolge wussten sie wohl nicht, dass sie in Kürze Günther Jauch im Ratestuhl gegenübersitzen werden, wenn es um eine Million Euro geht. Wer also die Glücklichen im Ratespiel ums ganz große Geld sein werden, und welche Überraschungen man bei RTL für das Special noch so in petto hat, erfahren wir am 29. Mai. Dann heißt es um 20:15 Uhr bei RTL wieder: „Wer wird Millionär“.

Hier geht es zur großen Programmvielfalt von RTL+ und natürlich auch zu den Folgen von „Wer wird Millionär“.

Quelle: derwesten.de