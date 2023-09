„Wer wird Millionär?“: Jauch schlägt neuen Joker vor – Am Anfang waren es nur drei, inzwischen sind es vier, vielleicht könnten es bald sogar noch einer mehr sein: Die Rede ist von den Jokern bei der beliebten Quizshow „Wer wird Millionär?“, die bereits seit 24 Jahren von Günther Jauch moderiert wird. Anlässlich der aktuellen „3-Millionen-Woche“ hat der inzwischen 67-Jährige nämlich eine Idee für eine zusätzliche Kandidatenhilfe geäußert.

Zwar sei Jauch zufolge einer der Grundpfeiler für den anhaltenden Erfolg, dass man die Grundidee seit 1999 bis heute beibehalten habe, eine kleine Veränderung fände der Moderator dann aber doch reizvoll: „Eine Art ‚Zweite Chance‘-Joker.“

„Kandidaten hätten dann die Möglichkeit, eine Frage auszulassen. Stattdessen wird ihnen eine andere Frage gestellt, die sie dann aber auch beantworten müssten, ohne auszusteigen. Oder sie dürften bei der Beantwortung der zweiten Frage keinen weiteren Joker nutzen. Das sorgt für zusätzlichen Druck und würde ich spannend finden“, so Jauch im Gespräch mit dem Sender RTL.

„Aber im Prinzip ist die Spielidee ein Klassiker und sollte nicht verbastelt werden“, gibt der Moderator noch zu bedenken.

Wie vorsichtig man mit spielverändernden Maßnahmen bei dem Format zu Werke geht, beweist sich schon daran, dass in nunmehr fast einem Vierteljahrhundert des Bestehens nur ein neuer Publikumsjoker eingeführt wurde, den man aber auch nur dann erhält, wenn man sich für die Risikovariante entscheidet und dafür auf das Fallnetz verzichtet, welches bei der Sicherheitsvariante ab 16.000 Euro gespannt wird.

Auf die Frage hin, was er sich anlässlich des anstehenden 25. Jubiläums wünscht, bleibt Jauch wie stets bodenständig und lässt sich nicht in die Karten schauen: „Da sollten wir uns wirklich etwas einfallen lassen. Schließlich gibt es nicht viele Sendungen im deutschen Fernsehen, die sich so lange gehalten haben.“

