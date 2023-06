Weltstar in der ARD zu Gast: Großer Auftritt bei Maischberger – Am heutigen Dienstag, den 27. Januar hat man bei der ARD eine Überraschung für Fans in petto: Es wird ein absoluter Weltstar bei Sandra Maischberger in ihrer gleichnamigen Talkshow Platz nehmen. Zwar hatte sie über die Jahre schon so einige Hochkaräter im Studio, doch dieser Gast dürfte eine Einmaligkeit darstellen.

Niemand Geringeres als Han Solo und Indiana Jones persönlich wird bei Maischberger zu Gast sein, der Mann, der beim unvergesslichen Thriller „Air Force One“ den US-Präsidenten verkörperte und unzählige Filme adelte: Harrison Ford. Der mittlerweile 80-Jährige wird am Dienstagabend das Studio der bekannten Talkerin mit seiner Anwesenheit belehren.

Keine Frage, sein Name sticht hervor:

Immerhin handelt es sich bei Harrison Ford um einen Star von Weltruhm, wie es sie heute nicht mehr zahlreich gibt. Eine absolute Ausnahme also – wie kommt es also, dass diese Hollywood-Legende in der ARD ein Exklusiv-Interview geben wird? Neben Harrison Ford werden der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch, CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen und die Politikwissenschaftlerin und Russland-Expertin Margarete Klein im Studio weilen.

Weitere Gäste: Theo Koll vom ZDF, Kristina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland sowie der frühere ARD-Korrespondent in Moskau; Stephan Stuchlik. Neben ihnen wird Ford zu Wort kommen, unter anderem vom neuesten und letzten Teil der „Indiana Jones“-Reihe mit ihm in der Rolle des Kultcharakters erzählen. Wie es in der Pressemitteilung der ARD heißt, will er auch darüber reden, wie man „mit 80 Jahren noch Actionfilme dreht, wie man einen Flugzeugabsturz überlebt und wieso der Klimawandel das dringendste Problem ist“.

Zu sehen sein wird die Folge am 27. Juni ab 22.50 Uhr in der ARD. Danach kann sie in der Mediathek abgerufen werden.

Quelle: derwesten.de