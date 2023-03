Weltberühmter Beinüberschlag: „Basic Instinct“ kostete Sharon Stone das Sorgerecht – Mit ihrer Rolle als freizügige Autorin Catherine Tramell wurde Sharon Stone mit dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ an der Seite von Michael Douglas im Jahr 1992 quasi über Nacht weltberühmt. Allerdings sollte der Film bereits zu Beginn auch den Höhepunkt ihrer Karriere darstellen und letztlich einen Preis von der Schauspielerin fordern, der mit Erfolg nicht unbedingt aufzuwiegen ist.

Die inzwischen 64-Jährige ist sich nämlich sicher, dass der weltberühmte Beinüberschlag – einen der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte überhaupt – sie das Sorgerecht für ihren Adoptivsohn Roan kostete.

Der Kampf, den Stone deshalb vor Gericht mit ihrem Ex-Mann Phil Bronstein auszufechten hatte, liegt bereits 15 Jahre zurück. Im Rahmen des Podcasts „Table for Two“ erklärte die Schauspielerin nun, sich im Rahmen der Verhandlung wegen ihrer Rolle in dem Film im Nachteil gefühlt zu haben.

Stone erinnert sich, dass der Richter seinerzeit „ihren winzigen kleinen Jungen“ gefragt habe, ob dieser wisse, dass seine „Mutter Sexfilme dreht“.

Die Schauspielerin ist sich von daher sicher, dass man ihre Befähigung als Mutter an ihrer Filmrolle bemessen habe. Stones Antrag auf das volle Sorgerecht für Roan war dann schließlich mit der Begründung abgelehnt worden, dass der Vater des Kindes ihm in seinem Haus in San Francisco ein stabileres Umfeld bieten könne.

Die Entscheidung brach der Schauspielerin, die sich nach mehreren Fehlgeburten für eine Adoption entschieden hatte, das Herz und zog einen Klinikaufenthalt nach sich.

Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann hatte sie Roan im Jahr 2000 als Neugeborenen aufgenommen, doch gerade einmal drei Jahre später ging die Ehe wegen unüberwindbarer Differenzen in die Brüche und ein Sorgerechtsstreit entbrannte, dessen Ausgang Stone bis heute schmerzt.

„Menschen laufen heute im Fernsehen komplett nackt rum und ihr habt vielleicht ein Sechzehntel einer Sekunde möglicher Nacktheit von mir gesehen – und ich habe das Sorgerecht für mein Kind verloren“, konstatiert Stone.

Ihre wichtigste Rolle sollte ihr jedoch noch bevorstehen.

Im Jahr 2005 und 2006 adoptierte Stone mit Laird Vonne und Quinn Kelly zwei weitere Söhne und fand nicht nur ihr Glück, sondern trat auch eindrucksvoll den Beweis an, dass sie ihren Filmrollen zum Trotz eine liebevolle und fürsorgliche Mutter ist.

