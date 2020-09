Welcome to the Blumhouse

Welcome to the Blumhouse: Trailer mit vier neuen Blumhouse-Schockern – Bald geht es rund für alle Horror-Freunde! Denn es kommt eine geballte Ladung an Horror-Streifen auf euch zu. Und das aus der Genreschmiede schlechthin – Blumhouse Productions! Da die Coronakrise das Film-Business hart getroffen hat, suchen alle nach neuen Wegen, um ihre Streifen an den Zuschauer zu bringen.

Blumhouse ging deshalb eine Kooperation mit Amazon Prime ein. Genauer gesagt wird es eine Horror-Reihe mit dem Namen „Welcome to the Blumhouse“ geben, die insgesamt ganze acht Filme umfassen wird. Alle Filme wird man als Prime-Kunde kostenfrei sehen können. Bereits im Oktober wird es vier davon zu sehen geben.

Dazu gibt es jetzt auch einen Trailer, der die vier Horror-Streifen „The Lie“, „Black Box“, „Evil Eye“ und „Nocturne“ vorstellt. Breits die ersten Bewegtbilder zeigen, dass man es hier mit zünftiger Horror-Kost zu tun bekommen wird, in der gewohnt hochwertigen Blumhouse-Qualität. Nachfolgend alle Veröffentlichungsdaten und Kurzinfos zu den vier Filmen.

Ab dem 06. Oktober 2020 versuchen zwei verzweifelte Eltern in „The Lie“, den Mord ihrer Tochter an deren besten Freundin zu vertuschen. Dabei verstricken sie sich allerdings in ein gefährliches Netz aus Lügen und Täuschungen. Zum Cast zählen Mireille Enos („The Killing“), Peter Sarsgaard („An Education“) und Joey King („The Conjuring“).

Weiter geht es ebenfalls am 06. Oktober 2020 mit „Black Box“, wo ein Mann nach dem Tod seiner Frau und Verlust seines Erinnerungsvermögens versucht, damit fertig zu werden. Er entschließt sich für eine schmerzhafte und experimentelle Behandlung, die ihn am Ende zu einer existenziellen Frage führt – ist er der Mann, für den er sich hält?

Fortgesetzt wird der Gruselreigen am 13. Oktober 2020 mit „Evil Eye“, wo eine scheinbar perfekte Romanze zu zerbrechen scheint, als die Mutter eine dunkle Verbindung zum neuen Freund ihrer Tochter erkennt. Der letzte Streifen des Blumhouse-Horror-Quartetts, „Nocturne“, erscheint ebenfalls am 13. Oktober.

In diesem Film entwickelt eine Schülerin einer erwählten Kunstschule ungeahnte Fähigkeiten, nachdem sie ein rätselhaftes Notizbuch eines kürzlich verstorbenen Klassenkameraden findet. Hier stehen Sydney Sweeney („The Handmaid’s Tale“), Madison Iseman („Annabelle Comes Home“), Jacques Colimon („The Society“) und Ivan Shaw („Insecure“) vor der Kamera.

