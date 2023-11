Welcome to Derry

Welcome to Derry: Serie zu Stephen Kings „Es“ bekommt neuen Start-Termin – „Stephen Kings Es“ ist ein Phänomen, das Generationen von Horror-Fans geprägt hat. Von der legendären TV-Adaption in den 1990er Jahren, angetrieben durch Tim Currys unvergessliche Darstellung des Clown-Monsters Pennywise, bis hin zu den beeindruckenden Kino-Neuverfilmungen unter der Regie von Andrés Muschietti mit Bill Skarsgård in der Rolle des ikonischen Clowns, hat „Es“ stets die Grenzen des Grusels neu definiert.

In diesem Jahr kündigte HBO Max eine Prequel-Serie mit dem Titel „Welcome to Derry“ an. Die Serie verspricht, die Zuschauer zurück in das unheimliche fiktive Städtchen Derry im US-Bundesstaat Maine zu führen, das bereits in zahlreichen Stephen King Romanen, darunter „Schlaflos“, „Duddits“, „Der Anschlag“ und natürlich „Stephen Kings Es“, eine zentrale Rolle spielte.

Start der Serie um Pennywise verschiebt sich

Dies alles sehr zur Freude der Fans, die nun aber länger als geplant auf die Pennywise-Serie warten müssen. Ursprünglich für Halloween 2024 geplant, gab der CEO von HBO, Casey Bloys, nun bekannt, dass die Serie voraussichtlich erst 2025 erscheinen wird. Ein genauer Zeitpunkt oder einen Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt. Diese neue Serie, die auf der Handlung von Kings Roman basiert, sieht indes erneut Andy Muschietti auf dem Regiestuhl, der bereits die erfolgreichen Remakes inszenierte.

Die damalige Ankündigung löste übrigens nicht nur eine Welle der Begeisterung bei den Fans aus, sondern auch bei Stephen King selbst, der über Social Media seine Freude über die Fortsetzung der Geschichte von Derry teilte. So schrieb King sichtlich begeistert:

„[…] Rote Luftballons für alle!“

„Ich freue mich, dass die Geschichte von Derry, der Stadt, in der es am meisten spukt, fortgesetzt wird, und ich bin froh, dass Andy Muschietti die gruseligen Festivitäten zusammen mit seinem Team, zu dem auch seine talentierte Schwester Barbara gehört, leiten wird. Rote Luftballons für alle!“ Die Muschietti-Geschwister, die tief in der Welt von „Es“ verwurzelt sind, äußerten sich ebenfalls zu diesem neuen Projekt.

Sie betonten, dass die Geschichte von „Es“ weit über das hinausgeht, was in den Filmen erkundet wurde, und freuen sich darauf, die reichhaltige Erzählung des Romans weiter zu erforschen. „Welcome to Derry“ verspricht, eine fesselnde Ergänzung zum „Stephen Kings Es“-Universum zu werden. Obwohl noch keine Details zu den Dreharbeiten oder dem Cast bekannt sind, bleibt die Spannung unter den Fans hoch.

Grusel-Clown Pennywise lebt weiter

Die Serie bietet die Möglichkeit, tiefer in die Welt von Stephen Kings Derry einzutauchen und die unheimlichen Ereignisse, die alle 27 Jahre stattfinden, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Der legendäre Grusel-Clown Pennywise mag zwar auf der Leinwand nun schweigen, doch seine Geschichte wird in dieser mit Spannung erwarteten Serie sicherlich weiterleben.