Welcome to Derry

Welcome to Derry: Prequel-Serie zu Stephen Kings Es kommt – Nach der starken 1990er-TV-Adaption des Stephen-King-Romanklassikers „Es“ galt die Verfilmung unter Fans als unantastbar. Unter anderem auch deshalb, weil sich Tim Curry mit seiner grandiosen Performance als Clown-Monster Pennywise in die Herzen der Fans spielte. Doch auch Bill Skarsgård als Pennywise wusste in den beiden Kino-Neuverfilmungen von Regisseur Andrés Muschietti zu überzeugen.

Ob nun Tim Curry oder Bill Skarsgård als Pennywise, der Grusel-Clown genießt bis heute Kultstatus. Daher verwundert es überhaupt nicht, dass es nun eine Prequel-Serie zu Stephen Kings „Es“ kommen wird. Genauer gesagt wurde nun bekannt, dass HBO Max die kommende Serie mit dem vielsagenden Namen „Welcome to Derry“ bestellt hat. Für jeden „Es“-Kenner ist sofort klar, dass es sich hierbei um das fiktive Städtchen Derry im US-Bundesstaat Maine handelt.

Auf in die Grusel-Kleinstadt Derry

Bestens bekannt aus den Stephen King Romanen „Schlaflos“, „Duddits“, „Der Anschlag“ und natürlich der Schauplatz in „Stephen Kings Es“. Es ist jene Kleinstadt, in der alle 27 Jahre Pennywise sein Unwesen treibt und die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Die Serie „Welcome to Derry“ soll indes auf der Handlung des Romans basieren. Auf dem Regiestuhl wird hierbei einmal mehr Andy Muschietti platznehmen, der wie eingangs erwähnt die beiden Remakes inszenierte.

Währenddessen bestätigte auch Stephen King via Social Media offiziell die Serie „Welcome to Derry“. So schrieb King sichtlich begeistert: „Ich freue mich, dass die Geschichte von Derry, der Stadt, in der es am meisten spukt, fortgesetzt wird, und ich bin froh, dass Andy Muschietti die gruseligen Festivitäten zusammen mit seinem Team, zu dem auch seine talentierte Schwester Barbara gehört, leiten wird. Rote Luftballons für alle!“

„ES ist eine epische Geschichte, die weit über das hinausgeht, was wir in unseren ES-Filmen erforschen konnten.“

Ebenfalls meldeten sich die Muschietti-Geschwister zu Wort: „Als Teenager haben wir abwechselnd Kapitel aus Stephen Kings ES gelesen, bis das dicke Taschenbuch in Stücke fiel. ES ist eine epische Geschichte, die weit über das hinausgeht, was wir in unseren ES-Filmen erforschen konnten. Wir können es kaum erwarten, die Tiefen von Steves Roman mit all seinem Herz, seinem Humor, seiner Menschlichkeit und seinem Horror zu teilen.“

Somit können sich alle „Stephen Kings“-Fans und Freunde von Pennywise freuen, denn die Serie „Welcome to Derry“ birgt zumindest auf dem Papier einiges an Potenzial, eine mitreißende Horror-Serie zu werden. Wann es mit den Dreharbeiten losgeht und wer alles zum Cast gehören wird, steht indes leider noch nicht fest.

Quelle: robots-and-dragons.de