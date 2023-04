Welcome to Derry

Welcome to Derry: „Es“-Serie womöglich mit neuem Pennywise – Egal ob nun die 1990er-TV-Adaption des Stephen-King-Romanklassikers „Es“ oder eben auch die beiden Kino-Neuverfilmungen von Regisseur Andrés Muschietti: Beide waren echte Horror-Highlights und bei den Fans überaus beliebt. Dies lag ohne Frage auch den grandiosen Performances von Tim Curry und später auch Bill Skarsgård als Clown-Monster Pennywise. Seither genießt die Figur des bitterbösen Clowns Pennywise Kultstatus.

Daher schauen alle Fans natürlich gebannt auf das, was da kommen wird. Und das wird die Prequel-Serie zu den „ES“-Filmen sein. Denn HBO Max hat die kommende Serie mit dem vielsagenden Namen „Welcome to Derry“ bestellt. Auf dem Regiestuhl wird hier einmal mehr Andy Muschietti platznehmen, der wie eingangs erwähnt die beiden Remakes inszenierte.

Während diese Neuigkeit Pennywise-Fans hat aufhorchen lassen, stellte sich seitdem auch die Frage, wer denn in dieser Serie in die Rolle des Terror-Clowns schlüpfen würde. Logischerweise kommt einem da eben Bill Skarsgård in den Sinn, der den Kinderschreck so toll in den letzten Filmen verkörperte. Doch die Hoffnung auf eine Rückkehr von Skarsgård ins Franchise dürfte nun einen derben Dämpfer bekommen haben.

Denn in einem Interview mit „Bloody Disgusting“ verriet Bill Skarsgård, dass er derzeit gar nicht Teil der Serie sei. In einem Interview mit Jake’s Takes gab er sogar Ratschläge an einen möglichen Pennywise-Nachfolger, so sagte Skarsgård: „„Wir werden sehen, was sie sich einfallen lassen. Im Moment bin ich nicht darin involviert. Sollte es jemand anderes übernehmen, lautet mein Ratschlag: Mach es auf deine eigene Weise. Mach sie dir zu eigen. Hab Spaß damit.“

Skarsgårdweiter: „Was mir an dieser Figur gefallen hat, war, wie unglaublich abstrakt sie ist.“ Allerdings stellte er auch klar, dass er ein Comeback in der Serie „Welcome to Derry“ nicht komplett ausschließen würde. Es bleibt jedenfalls immens spannend. Denn eines steht fest: Ob die kommende Prequel-Serie „Welcome to Derry“ am Ende überzeugen wird, hängt zu einem großen Teil auch an deren Hauptfigur hängen – dem Schrecken der Kleinstadt Derry, Pennywise!

Quelle: moviejones.de