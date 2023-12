Welcome to Derry

Welcome to Derry: Erster Teaser zur Prequel-Horror-Serie – Die kommende Prequel-Serie „Welcome to Derry“ von HBO Max lädt alle Horror-Fans erneut in die schaurige Welt des fiktiven Ortes Derry in Maine ein, bestens bekannt aus den Romanen des Kultautors Stephen King. Diese Stadt ist bereits aus Werken wie „Schlaflos“, „Duddits“, „Der Anschlag“ und vor allem aus „Stephen Kings Es“ berühmt-berüchtigt.

Die Serie ist indes ein Sequel des Horrorklassikers „Es“, der durch Tim Currys unvergessliche Rolle als Clown Pennywise in den 90er Jahren sowie den jüngsten Verfilmungen von Andrés Muschietti mit Bill Skarsgård bekannt wurde. In einem kürzlich veröffentlichten Promovideo von HBO Max wurde nun ein erster Blick auf „Welcome to Derry“ gewährt. Ursprünglich für Halloween 2024 geplant, verschob HBO-Chef Casey Bloys leider die Veröffentlichung auf 2025, ohne einen spezifischen Grund zu nennen.

Neue Perspektive auf die schaurigen Ereignisse in Derry

First teaser for the ‘IT’ prequel series ‘WELCOME TO DERRY’.



Releasing in 2025 on Max. pic.twitter.com/5JEP3VjPXQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 6, 2023

Andy Muschietti, der Regisseur der erfolgreichen Neuverfilmungen, wird übrigens auch diese Serie inszenieren. Stephen King selbst zeigte sich begeistert über die Fortführung der Derry-Geschichte und teilte seine Freude auf Social Media mit den Worten „Rote Luftballons für alle!“. Auch die Muschietti-Geschwister, tief verwurzelt in der „Es“-Welt, äußerten sich positiv und möchten die umfangreiche Geschichte des Romans weiter erforschen.

Die Serie wird die Fans noch tiefer in die mysteriöse Welt von Derry führen und bietet eine neue Perspektive auf die schaurigen Ereignisse, die alle 27 Jahre geschehen. Obwohl Pennywise auf der Leinwand nun ruht, wird seine Geschichte in dieser erwartungsvoll angekündigten Serie fortgesetzt. Details zu Dreharbeiten oder Besetzung stehen noch aus, aber die Vorfreude der Fans bleibt sicherlich ungebrochen.

Quelle: kino.de