„Weihnachtsmann und Co. KG“

„Weihnachtsmann und Co. KG“: Kult-Serie startet diesmal besonders früh – Ob es einem nun passt oder nicht: Die Vorweihnachtssaison hat bereits begonnen. Schon jetzt liest und hört man überall von den idealen Geschenken, während die Lebkuchenproduktion auf Hochtouren läuft. Und auch im Fernsehen geht es in diesem Jahr erstaunlich früh los, zumindest wenn man in das Programm des Senders Super RTL schaut.

Dort wird bekanntlich jedes Jahr die beliebte Kinderserie „Weihnachtsmann & Co. KG“ gezeigt, die viele Eltern vielleicht selbst noch aus ihrer Kindheit kennen – der ideale Einstand also für die Weihnachtszeit im Kreise der Familie.

Neben Klassikern wie „Sissi“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zählt die Zeichentrickserie aus dem Jahr 1997 inzwischen zu den großen TV-Highlights, die an den Feiertagen einfach nicht fehlen dürfen. Im Hause Super RTL seit 2002 Tradition, stimmen Trixi, Jordi und Gilfi von daher auch in diesem Jahr wieder besinnlich.

Gemäß den kürzlich bekanntgegebenen Sendeterminen geht es diesmal schon am 4. November um 18.20 Uhr los.

Ab dann werden jeden Tag zwei Episoden der 26 Folgen umfassenden Serie gezeigt. Da Super RTL diese bislang stets bis zum Zweiten Weihnachtstag ausgestrahlt hat, ist wohl davon auszugehen, dass die einzige jemals produzierte Staffel mehrfach durchlaufen wird.

In der aus Frankreich stammenden Serie geht es um dem gutmütigen Weihnachtsmann, der gemeinsam mit seinen Elfengehilfen Trixi, Jordi und Gilfi sowie dem Eisbären Bilbo am Nordpol lebt und dort mithilfe einer Geschenkemaschine Spielsachen für die Kinder dieser Welt herstellt – zumindest wenn der fiese Grantelbart nicht mal wieder versucht, das Weihnachtsfest zu sabotieren.

Interessante Side-Facts: Gesprochen wird der Weihnachtsmann im Deutschen von Eckart Dux, den wir als Synchronsprecher von Gandalf aus den „Der Hobbit“-Filmen kennen. Elfe Trixi wird von Christine Pappert vertont, die auch Carrie in „King of Queens“ spricht – die Serie, in welcher Dux wiederum der Figur Jerry seine Stimme leiht.

Quelle: tvspielfilm.de