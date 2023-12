Weihnachten bei den Griswolds: „Schöne Bescherung“ TV-Termine und Stream – Wenn die Tage kürzer werden und die Weihnachtsbeleuchtung die Straßen erhellt, dann ist es wieder Zeit für einen der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten: dem sauwitzigen Desaster zum Fest mit „Schöne Bescherung“ aus dem Jahre 1989. Ein echter Kult- und Pflichtfilm mit Chevy Chase für die Feiertage, so herrlich bekloppt und zum Kreischen komisch.

„Schöne Bescherung“ oder auch bekannt unter „Hilfe, es weihnachtet sehr“ ist übrigens eine Familie-Grisworld-Fortsetzung der Filme „Die schrillen Vier auf Achse“ sowie „Hilfe, die Amis kommen“. Wer diese Streifen kennt, weiß natürlich, dass immer pures Chaos auf dem Programm steht. Denn wenn die schrillen Vier, alias Clark Griswold und seine Familie, auf Achse sind, bricht auf den Straßen die Anarchie aus.

Gnadenloses Slapstick-Feuerwerk

Diesmal bleibt die Familie allerdings zu Hause, um in Ruhe Weihnachten zu feiern. In Ruhe? Nicht wirklich, schon die Suche nach einem passenden Christbaum entwickelt sich zum Horrortrip. Als dann noch sämtliche Verwandten einfallen, ist das Chaos perfekt. Und so stolpert unser liebster Desaster-Dad zur beschaulichen Weihnachtszeit von einer Katastrophe in die Nächste.

Diese Weihnachtskomödie ballert euch ein gnadenloses Slapstick-Feuerwerk mit einem Humor um die Ohren, das mit Hochgenuss sämtliche bekannten Familienriten zum Fest veralbert. Ohne Frage, „Schöne Bescherung“ ist der ultimative Weihnachtskult und wird auch in diesem Jahr im Free-TV gezeigt.

Free-TV-Sendetermine zu „Schöne Bescherung“

Samstag, 23. Dezember, 20.15 Uhr auf RTL ZWEI

Sonntag, 24. Dezember, 16.35 Uhr auf RTL ZWEI

Neben den traditionellen TV-Ausstrahlungen kann man den Weihnachts-Kultfilm „Schöne Bescherung“ auch bei den Streamingdiensten Amazon Prime Video und RTL+ ansehen.

