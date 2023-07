Wegen schlechter Quote: RTL wirft Sendung aus dem Programm – Nicht nur in der deutschen Wirtschaft folgt Insolvenz auf Insolvenz, auch das deutsche Fernsehen sorgt mit Blick auf das Programm für eine inhaltliche Bankrotterklärung nach der anderen. Uralte Formate werden in Ermangelung neuer Ideen erneut ausgegraben und fallen mit ihren uninspirierten Spiel- oder Quizkonzepten beim C-Promi-müden Publikum gnadenlos durch – und selbst was einstmals Gold war, ist heute nur noch Blech.

Das mussten nun auch die Verantwortlichen beim RTL feststellen, die mit den Wiederholungen von „Bushido – Reset“ an die vormals guten Quoten, welche die Doku seinerzeit einfahren konnte, anzuknüpfen hofften.

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohammed Yussuf Ferchichi heißt, wurde hierzulande als Rapper berühmt, nachdem jedoch seine Verbindungen zum Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker öffentlich wurden, geriet die Karriere des 44-Jährigen ins Wanken. Aktuell fungiert Bushido als Zeuge und Nebenkläger in einem Prozess gegen Abou-Chaker vor Gericht, der bereits 2020 seinen Anfang nahm.

RTL war seinerzeit mit den Kameras dabei und begleitete den Musiker, der mit seiner Familie in Dubai lebt, während dieser schwierigen Lebensphase. Nachdem die Doku bei ihrer Erstausstrahlung für reges Interesse sorgte, stürzten die Marktanteile am Donnerstagabend in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nun jedoch auf 5,3 Prozent ab, was die Programmchefs des Senders dazu veranlasste, das Format mit sofortiger Wirkung wieder abzusetzen.

Der freigewordene Sendeplatz am Donnerstag, dem 13. Juli 2023 um 22:35 Uhr, soll zunächst mit der Dokumentation „Inside Bäckereien: Preis und Qualität – Wir lüften das Geheimnis um unser Brot und unsere Brötchen“ gefüllt werden. Was in den darauffolgenden Wochen gesendet werden soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: kino.de