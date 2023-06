Wegen Riesen-Erfolgs: Kultfilm bekommt noch eine Fortsetzung auf Disney+ – 1993 erschien ein Streifen, der rasch zum Kultfilm avancieren sollte. Dennoch sollte es ganze 29 Jahre dauern, bis ein Nachfolger 2022 erschien – beim Streaming-Portal Disney+ sprengte dieser zweite Film gar einen Rekord. Es gibt also gute Gründe, dass man im Haus der Maus noch eine Fortsetzung plant – und damit die Trilogie vollmachen möchte. Das ist beschlossene Sache.

Die Rede ist von der Nunmehr-Reihe „Hocus Pocus“. Wie man bei „Chip“ ausführt, brachte es „Hocus Pocus 2“ beim hauseigenen Streamingdienst von Disney zum meistgesehenen Film überhaupt. Ganze 2,7 Milliarden geschaute Stunden sammelte die Fortsetzung des 93er-Klassikers dem Bericht zufolge bislang an. Kaum zu glauben, wenn man sich vor Augen führt, dass der Erstling „Hocus Pocus“ bei Erscheinen gar kein Gassenhauer war – jedoch im Laufe der Jahre viele Millionen Menschen weltweit begeisterte und als Halloween-Streifen Kultstatus erlangte.

„Hocus Pocus 2“ scheint zur richtigen Zeit ebenfalls am richtigen Ort auf die richtigen Fans getroffen zu sein und so den Puls der Zeit berührt zu haben – nicht nur bei allen, welche den zum Klassiker avancierten Erstling lieben, sondern auch zahlreichen neuen Fans. Nur so lässt sich der durchschlagende Erfolg des zweiten Streifens wohl erklären. Und so berichtet „Chip“ unter anderem auf das Entertainment-Portal „Deadline“ Bezug nehmend, dass Disney+ einen dritten Teil zu „Hocus Pocus 3“ plant.

Fest steht, dass in einem so frühen Stadium eines Filmprojekts Informationen noch rar gesät sind. Was man weiß, ist, dass Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy zum dritten Mal ihre Kult-Rollen als Hexenschwestern Sanders wieder aufnehmen werden. Weder weiß man derzeit, wer Regie führen wird, noch, wer am Skript beteiligt ist. Bei „Chip“ und in anderen Medienberichten rechnet man jedoch nicht damit, dass man großartig am Erfolgsformat der Filme schrauben wird.

Worum dreht sich die Reihe?

In der Handlung von „Hocus Pocus“ aus dem Jahre 1993 wurde im 17. Jahrhundert ein Hexentrio, die Schwestern Sanders, von einem Mob durch Erhängen gelyncht. Unvorteilhafterweise belebte ein Teenager sie in den 90er Jahren wieder. Fortan hatte der die undankbare Aufgabe, an der Seite seiner Freunde, begleitet von einem freundlichen Untoten und einer sprechenden Katze, gegen das Hexengelichter zu kämpfen. Das Schicksal der Welt stand auf dem Spiel, wollten die Sanders-Hexen doch wahre Unsterblichkeit erringen.

Das gelang ihnen gut genug, um in „Hocus Pocus 2“ von 2022 abermals als Trio zu unheiligem Leben erweckt zu werden – dieses Mal von einer neuen Gruppe, wieder im Teenageralter. Man darf wohl optimistisch davon ausgehen, dass auch die Handlung des geplanten „Hocus Pocus 3“ an dieser Formel wenig ändern dürfte – und dass das Ding abermals zur Halloween-Zeit binnen der kommenden Jahre starten wird.

Schließlich ringt Disney+ laut dem Bericht derzeit mit Abo-Problemen:

Ein dritter Erfolgsfilm zum Gruselfest 2024 oder 2025, der statt dem Kino das hauseigene Streamingportal schmückt, könnte da positive Änderungen bei den Nutzerzahlen und -zeiten bewirken. Früher solltet ihr jedenfalls nicht mit „Hocus Pocus 3“ rechnen.

