Wegen Kontroverse: Netflix muss wegen "Kleopatra"-Trailer zurückrudern – Im Hause Netflix sieht man sich wegen einer neuen Doku zum Leben der ptolemäischen Pharaonin Kleopatra einer Kontroverse aufgrund der Darstellung der historischen Figur ausgesetzt. Der Zorn über den Trailer zur Reennactment-Doku „Queen Cleopatra“ schaukelt online so hoch, dass man eine Kommentarsektion deaktiviert hat. Eine Petition wurde entfernt, ein Jurist aus Ägypten klagt überdies gegen das Unternehmen.

In der neuen Reihe über „berühmte und ikonische afrikanische Königinnen“, die unter anderem von Jada Pinkett Smith produziert wird, soll sich alles um das Leben der Herrscherinnen drehen. In dieser Staffel an der Reihe: die berühmte ptolemäische Pharaonin Kleopatra. In der Dokumentation sollen neben den nachgestellten Szenen auch Experteninterviews zu sehen sein. Das Format löste bei Veröffentlichung des Trailers umgehend eine Kontroverse aus. Millionen sahen ihn bei YouTube.

Dann stellte Netflix die Kommentare ab

Der Grund: Dem Werk schlägt im Netz massiver Gegenwind entgegen, unter dem Trailer können YouTube-Nutzer keine Kommentare mehr hinterlassen. Wenig überraschend suchen sich User „Unilad“ zufolge eben andere Orte, um ihr Feedback zu „Queen Cleopatra“ abzugeben. Der Grund: Die einer makedonischen/nordgriechischen Ahnenreihe mit Wurzeln im alexandrinischen Reich entstammende Königin wird in dem Trailer als schwarze Frau dargestellt. In den sozialen Medien werfen Menschen Netflix daher „blackwashing“ vor.

Historische Aufzeichnungen offenbaren nach aktuellem Forschungsstand jedoch, dass es sich bei ihr eben um ein Mitglied der ptolemäischen Dynastie, eines makedonien-griechischen Herrschergeschlechts gehandelt hat. Das Ptolemäerreich begann mit dem Tode des Makedonen Alexander der Große und beherrschte nach dem Zerfall seines Weltreiches und den ihm folgenden Satrapen das Ptolemäische Ägypten für mehr als drei Jahrhunderte. Kleopatra brach dabei mit bestimmten Traditionen ihrer Dynastie.

So lernte sie etwa die ägyptische Sprache und die Bräuche des ägyptischen Volkes

In der Dokumentation wird die Königin des Nils nun jedoch „Unilad“ zufolge als schwarze Frau porträtiert. Seitdem tobt eine kontroverse Debatte um die Historizität, es gab sogar eine Petition auf „Change.org“, welche die Reihe wegen „Geschichtsfälschung“ verbieten lassen wollte. „Gab“, weil sie 85.000 Unterzeichner fand, dann aber kurzerhand wohl von den Betreibern der Plattform gelöscht wurde. Die Person hinter der Petition schrieb „Unilad“ zufolge wörtlich:

„Kleopatra wurde in Alexandria, Ägypten, in der ptolemäischen Dynastie geboren und war griechischer Abstammung. Sie war NICHT schwarz. Dies ist in keiner Weise gegen Schwarze gerichtet, sondern einfach ein Weckruf, um die Geschichte und die Integrität der Ägypter und Griechen zu bewahren.“

In ein ähnliches Horn stoßen viele Nutzer auf Twitter, welche möglichen Geschichtsrevisionismus kritisch beäugen

So schrieb jemand: „Zum x-ten Mal: Die ägyptische Königin Kleopatra war keine Ägypterin. Sie war Griechin! Kleopatra VII. war weiß – makedonischer Abstammung, ebenso wie alle ptolemäischen Herrscher, die in Ägypten lebten. Netflix macht eine Serie über eine 'schwarz' Königin Kleopatra, die Griechin war.“ Tatsächlich ist im Trailer gar eine Szene zu sehen, welche eine ältere Frau zeigt. Diese gibt als Talking Head folgende Zeilen von sich:

„Ich erinnere mich, wie meine Großmutter zu mir sagte: ‚Mir egal, was man dir in der Schule erzählt. Kleopatra war schwarz.“ Nach einem Bericht der „Greek City Times“ hat nun auch ein ägyptischer Anwalt gegen die Darstellung der Pharaonin bei Netflix geklagt. Das Ende der Fahnenstange dürfte bei diesem Thema noch nicht erreicht sein, sollten sich die Vorwürfe einer „Geschichtsfälschung“ tatsächlich bewahrheiten.

