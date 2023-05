Wegen bizarrer Szenen: Hohn und Spott für Amazon-Erfolgsserie – Seit mittlerweile sechs Jahren zieht die Krankenhaus- und Arzt-Serie „The Good Doctor“ um einen autistischen Chirurgen die Zuschauer an. Das erfolgreich über bereits sechs Staffeln. Und während es an der Serie seitens der Fans in den bis dato 116 Episoden eigentlich nichts auszusetzen gab, bekommt die Erfolgsserie auf Amazon Prime Video nun plötzlich die volle Breitseite an Hohn und Spott ab.

Grund dafür ist eine alte recht skurrile Szene, die etliche Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet fast schon tumultartig über „The Good Doctor“ herziehen lässt. Ausgelöst wurde all der Netz-Spott durch einen Tik-Tok-Trend. Denn auf der Videoplattform machte man sich über eine bestimmte Szene aus der zweiten Staffel lustig.

Im Detail geht es um die Szene, wo der autistische Chirurg Murphy in der entsprechenden Episode wegen seiner Störung aus dem Ärzte-Team geworfen werden soll. Im Gespräch mit Chef Dr. Han wiederholt Chirurg Murphy wütend immer wieder die Worte „I am a surgeon!“, zu deutsch „Ich bin ein Chirurg!“.

Diese emotionale Szene, die zugleich diese für viele User anscheinend nervtötende Wiederholung innehat und durch Klavierbegleitung im Hintergrund die neurologische Störung der Figur unterstreicht, sorgt Jahre später nach der zweiten Staffel nun für massive Häme. Hierbei monieren die User nicht nur den Umgang mit Autismus. Auch fragen sich viele nach dem Sinn dieser Darstellung. So fragte eine Userin auf Twitter „Wer zum Teufel schaut das?“.

Reichlich Internet-Kritik an der Serie

Nach der Aufregung über diese Szene kochte das Internet quasi über, woraufhin weitere Szenen der Serie„The Good Doctor“ von einer großen Internet-Gemeinde mit Häme überschüttet wurde. Hier kamen etliche Gründe für den Hohn und Spott an der Serie zum Tragen, wie beispielsweise Diskussionen über Geschlechteridentitäten oder der Einsatz skurriler Musik.

Ob diese Spott-Welle jedoch letztendlich dem Erfolg der Serie zusetzen wird, bleibt fraglich. Die meisten Fans von „The Good Doctor“ werden sich sehr wahrscheinlich ihre Lieblingsserie eh nicht mies reden lassen.

Quelle: moviepilot.de