"Wednesday": Netflix plant angeblich weiteres "Addams"-Spin-off – Die Netflix-Serie "Wednesday" mit Jenna Ortega in der namensgebenden Rolle der Addams-Family-Tochter war bekanntermaßen ein Riesenerfolg. Eine zweite Staffel ist von daher schon längst in der Mache, doch das soll es noch nicht gewesen sein. Einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Bloomberg" zufolge denken die Verantwortlichen offenbar darüber nach, dass "Addams"-Serienuniversum auszuweiten, und nach Wednesday einem weiteren Familienmitglied eine Bühne zu geben.

Wie es heißt, soll sich das geplante Spin-off um Onkel Fester drehen.

Nähere Details sind noch nicht bekannt, wobei es laut "Bloomberg" noch nicht einmal als sicher gilt, dass die neue Serie überhaupt kommen wird, da entsprechende Dreharbeiten mit dem Zeitplan der Darsteller aus der Hauptserie kollidieren könnten.

Denkbar wäre es allerdings durchaus, zählt Onkel Fester doch seit jeher zu einer der beliebtesten Figuren der langlebigen Franchise, die einst der Feder des 1988 verstorbenen Cartoonisten Charles Addams entsprungen war. Die schräge Familie mit ihrem Hang zum Morbiden trat in den 1930er-Jahren zunächst als Cartoon im "The New Yorker" in Erscheinung und wurde in den 1960er schließlich als TV-Serie adaptiert.

Ursprünglich trat Fester als Onkel von Morticia Addams auf, bis er in späteren Verfilmungen oder Serienfassungen schließlich zum Bruder von Gomez Addams und damit zum Onkel von Wednesday und Pugsley wurde.

In der am 23. November 2022 gestarteten Netflix-Serie wurde Onkle Fester von Fred Armisen gespielt. Der Komiker trat damit in die Fußstapfen von "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd, der die Rolle in den Kinofilmen aus den frühen 90ern innehatte.

Quelle: tvspielfilm.de