Wednesday: Netflix-Hit bald auch ohne Streaming-Abo zu sehen – Netflix hat mit seiner Serie „Wednesday“ einen globalen Erfolg erzielt, der an den Ruhm seines früheren Hits „Stranger Things“ heranreicht. Der Ableger der „Addams Family“ hat nicht nur 2022 Rekorde gebrochen, sondern auch den besten Serienstart auf Netflix hingelegt. Besonders die Leistung von Jenna Ortega in der Hauptrolle als gewitzte Tochter der „Addams Family“ hat für reichlich Aufsehen gesorgt.

Fans des Heimkinos und all diejenigen, die kein Netflix-Abo besitzen, können sich freuen nun bald freuen. Denn „Wednesday“ wird auf Blu-ray und anderen physischen Medien erhältlich sein. Für Netflix-Produktionen ist eine derartige Veröffentlichung eherr unüblich. So blieben Erfolgsserien wie „Stranger Things“ oder „Squid Game“ bisher exklusiv dem Streaming-Dienst vorbehalten.

Alle acht Episoden der ersten Staffel

Ausnahmen in der Vergangenheit waren Serien wie „The Crown“ und „Narcos“, die als Blu-ray erhältlich sind. Warner Bros. Discovery hat kürzlich angekündigt, dass „Wednesday“ eine physische Veröffentlichung in den USA und Großbritannien erhalten wird, die bereits im März 2024 auf den Markt kommen soll. Diese Veröffentlichung wird alle acht Episoden der ersten Staffel von „Wednesday“ umfassen, allerdings wurde kein spezielles Zusatzmaterial angekündigt.

Über eine Veröffentlichung in anderen Ländern ist bisher leider „noch“ nichts bekannt. Für Fans der Serie, die auf die Fortsetzung bei Netflix warten, bedeutet es hingegen Geduld zu haben, da die zweite Staffel voraussichtlich nicht vor Ende 2024 erscheinen wird.

Darum geht es in „Wednesday“

Die Serie dreht sich um Wednesday Addams, eine Schülerin der mysteriösen Nevermore Academy. Wednesday muss sich nicht nur mit ihren neu entdeckten übersinnlichen Fähigkeiten auseinandersetzen, sondern auch eine Reihe von monströsen Morden aufklären, die die Stadt in Atem halten. Gleichzeitig versucht sie, ein übernatürliches Geheimnis ihrer Eltern zu lüften, in das diese vor 25 Jahren verwickelt waren. Zudem muss sie sich mit den komplexen Beziehungen an ihrer Schule auseinandersetzen.

Quelle: kino.de