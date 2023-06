Wednesday: Jenna Ortega mit Kampfansage zu Staffel 2 – Der Streaming-Dienst Netflix feierte mit seinem „Addams Family“-Ableger „Wednesday“ im letzten Jahr einen Megaerfolg und veröffentlichte eine der erfolgreichsten Serien 2022. Einer der Gründe für den bis heute anhaltenden Hype um die Serie von Regielegende Tim Burton ist ohne Frage die groß aufspielende Hauptdarstellerin Jenna Ortega, die sich als kultig-morbide sowie pfiffige „Addams Family“-Tochter in die Herzen der Fans spielte.

Die Freude war entsprechend groß, als Netflix die zweite Staffel von „Wednesday“ ankündigte. Jenna Ortega macht indes immer wieder auf sich aufmerksam, da sie immer wieder Kritik am Regie- und Autoren-Team der Netflix-Serie übte. Das führte dazu, dass man Ortega wesentlich mehr in die Entstehung der Serie integrieren würde. Das gilt vor allem für die kommende zweite Staffel von „Wednesday“.

Indirekte Kampfansage von Jenna Ortega

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ verriet Jenna Ortega, dass sie sich auch bezüglich der zweiten Staffel melden würde, sobald ihr Dinge an der Serie missfallen. Im Interview zugegen war auch Devery Jacobs aus der Serie „Reservation Dogs“. Sie bekam nun in der dritten Staffel einen Posten im Writers Room der Serie und führt sogar Regie, nachdem sie zuvor immer wieder ihre kritische Meinung zur Serie kundtat.

Auf die Frage, ob dies der Grund war, dass ihr die Türen zur Regie geöffnet wurden, bejahte Devery Jacobs dies: Da sie eine der „nervigen Schauspielerinnen“ am Set war, die immer Anmerkungen gehabt hätten. Daraufhin meldete sich auch Jenna Ortega, die eben auch kein Kind von Traurigkeit ist, wenn es um Kritik geht. Und Ortega fügte der Aussage von Devery Jacobs hinzu: „Und wenn irgendjemand dich deswegen spüren lässt, dass du nervst, dann machst du einfach weiter.“

Jenna Ortega nicht nur Hauptdarstellerin, nun auch Co-Produzentin das Executive Producer Teams

Eine klare Kampfansage an die „Wednesday“-Macher, dass sie auch in Staffel zwei mit Kritik nicht hinterm Berg halten wird. Dieses Mal dann auch als Co-Produzentin des Executive Producer Teams für die zweite Staffel von „Wednesday“. Allzu viel ist indes noch nicht zur neuen Staffel bekannt. Tim Burton verriet allerdings, dass die Mitglieder der Familie Addams neben Wednesday eine größere Rolle in Staffel 2 spielen sollen.

Für alle, die „Wednesday“ noch nicht gesehen haben, geben wir nachfolgend einen kleinen Einblick, worum es im Serien-Megahit von Netflix geht: Im Mittelpunkt steht die Schülerin Wednesday Addams, die zur kuriosen Nevermore Academy geht. In der Serie muss Wednesday nicht nur versuchen, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern.

Auch eine monströse Mordserie, welche die Stadt in Atem hält, muss sie zu vereiteln versuchen. Obendrein versucht Wednesday, ein übernatürliches Geheimnis ihrer Eltern aufzudecken, in welches diese vor 25 Jahren verstrickt waren. Und nebenher gibt es da ja noch all ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule, die sie in den Griff bekommen muss.

Quelle: moviepilot.de