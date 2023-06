Wednesday: Jenna Ortega gibt Versprechen für Staffel 2 ab – Sehnsüchtig warten die Fans auf die zweite Staffel von Netflix „Addams Family“-Ableger „Wednesday“. Eine Serie von Regielegende Tim Burton, die im letzten Jahr zu den erfolgreichsten Formaten gehörte und dem Streaming-Dienst einen Megaerfolg einbrachte. So rangiert die erste Staffel aktuell direkt hinter „Squid Game“ sowie der vierten Staffel von „Stranger Things“.

Im Mittelpunkt des anhaltenden Hypes um „Wednesday“ steht vor allem Hauptdarstellerin Jenna Ortega, die sich in der Rolle der „Addams Family“-Tochter in die Herzen der Fans spielte. Die erste Staffel konfrontierte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer unheimlichen Mordserie und Wednesday, die ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. Hinzu kamen aber auch romantische Inhalte zwischen Wednesday, Tyler Galpin sowie Yavier Thorpe.

„Wir haben beschlossen, den Horroraspekt der Serie etwas mehr in den Vordergrund rücken zu lassen.“

Um die Serie aber nicht in ein Liebesbeziehungs-Drama abdriften zu lassen, wollen die Verantwortlichen, allen voran Jenna Ortega, einige Dinge für die zweite Staffel ändern. Dies bestätigte nun die 20-jährige Darstellerin in einem Gespräch im Variety-Podcast „Armchair Expert“ mit Elle Fanning. Jenna Ortega verriet dort einige spannende Details zu Staffel zwei:

„Wir verzichten bei ‚Wednesday‘ auf jegliche romantische Liebesgeschichte, was wirklich großartig ist. […] Wir hatten schon so viele Ideen ausprobiert; und ich bin jemand, der sehr praktisch veranlagt ist. Ich will wissen, was los ist. Und bei einer Figur wie Wednesday, die so geliebt wird und eine Legende ist, wollte ich einfach nichts falsch machen.

Also versuche ich so viele Diskussionen wie möglich zu führen: Am Set haben wir uns mit allen zusammengesetzt, mit den Autor*innen und Tim, und entschieden: ‚Okay, was funktioniert und was nicht?‘ Es war schon sehr kollaborativ.“ Jenna Ortega fügt hinzu: „Wir haben beschlossen, den Horroraspekt der Serie etwas mehr in den Vordergrund rücken zu lassen. […] Wir werden mutiger, düsterer.“

