Wednesday: Alles zur 2. Staffel des Netflix-Hits – Der Streaming-Gigant Netflix hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht in Bezug auf neue Serien, waren die meisten nicht wirklich erfolgreich. Doch nach dem weltweiten Megahit „Stranger Things“ ließ man „Wednesday“ von der Leine. Der „Addams Family“-Ableger mauserte sich nicht nur zu den erfolgreichsten Serien 2022, sondern hatte auch den besten Serienstart auf Netflix überhaupt.

So toppte „Wednesday“ in der ersten Woche mit sagenhaften 341,2 Millionen Streaming-Stunden sogar Netflix-Dauerbrenner „Stranger Things“. Bis heute rangiert die Serie weiterhin in den Netflix Top 10. Einer der Gründe des aufkommenden Hypes um die Serie von Regielegende Tim Burton ist sicherlich auch die groß aufspielende Hauptdarstellerin Jenna Ortega als morbide, pfiffige „Addams Family“-Tochter.

Ortega wird in Staffel 2 zur Co-Produzentin

Umso mehr freuten sich alle Fans der Serie, als Netflix die zweite Staffel offiziell Anfang des Jahres mit einem ersten Teaser ankündigte. Noch steht kein Starttermin zur zweiten „Wednesday“-Staffel fest, aber Branchen-Kenner rechnen mit Ende 2023 mit der Fortsetzung der Geschichte rund um das so beliebte Gothic-Girl. Bis dato wurde auch noch nichts zum kommenden Cast verkündet, auch wenn klar ist, dass Hauptdarstellerin Jenna Ortega wieder im Mittelpunkt stehen wird.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW — Netflix (@netflix) January 6, 2023

Diesbezüglich wurde bekannt, dass Ortega sogar noch stärker in den kreativen Prozess der Produktion mit eingebunden werden soll. Heißt, Ortega wird auch als Co-Produzentin das Executive Producer Team für die zweite Staffeln von „Wednesday“ verstärken. Bereits bei Staffel eins kritisierte die emsige Schauspielerin etliche Szenen sowie ihre Charakterentwicklungen. Stellenweise wurde ihre Kritik auch erhört und dann in der Serie geändert, so entstand beispielsweise die legendäre Tanzszene.

Gesamte Familie Addams soll größere Rolle spielen

Tim Burton verriet auch, dass die Mitglieder der Familie Addams neben Wednesday eine größere Rolle in Staffel 2 spielen sollen. Es bleibt also weiter spannend, wie es in der zweiten Staffel weitergehen wird. Für alle, die „Wednesday“ noch nicht gesehen haben, geben wir nachfolgend einen kleinen Einblick, worum es im Serien-Megahit von Netflix geht: Im Mittelpunkt steht die Schülerin Wednesday Addams, die zur kuriosen Nevermore Academy geht.

In der Serie muss Wednesday nicht nur versuchen, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern. Auch eine monströse Mordserie, die die Stadt in Atem hält, muss sie zu vereiteln versuchen. Obendrein versucht Wednesday, ein übernatürliches Geheimnis ihrer Eltern aufzudecken, in welches diese vor 25 Jahren verstrickt waren. Und nebenher sind da ja noch all ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule, die sie in den Griff bekommen muss.