Warnung vor Horrorfilm: Stephen King sagt: „Nicht alleine schauen“ – Horrorfilme gibt es wie Sand am Meer. Darunter wahre Gruselkracher, aber auch reichlich Filme für die Mülltonne. Ein Film, den viele Genrefans wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel hatten, ist ein Schocker, vor dem sogar Horror-Altmeister warnt. Die Rede ist von „The Autopsy of Jane Doe“ vom norwegischen Regisseur André Øvredal („Trollhunter“,„Scary Stories to Tell in the Dark“).

Eben jenen Streifen sieht Stephen King sogar auf dem Niveau von Klassikern wie „Alien“ oder älterer Filme des Body-Horror-Vorkämpfers David Cronenberg. Darüber hinaus warnte King die Zuschauer noch. Via Twitter schrieb Stephen King: „THE AUTOPSY OF JANE DOE: Viszeraler Horror, der sich mit ALIEN und dem frühen Cronenberg messen kann. Sehen Sie es sich an, aber nicht allein.“

THE AUTOPSY OF JANE DOE: Visceral horror to rival ALIEN and early Cronenberg. Watch it, but not alone. — Stephen King (@StephenKing) January 11, 2017

Betreffend „The Autopsy of Jane Doe“ ist das aber nicht nur Gerede. Schließlich gehört der Streifen unter Kenner zu den Genre-Geheimtipps. André Øvredal schickt hierbei Brian Cox und Emile Hirsch an den Ort der Toten, wo sie als Vater-Sohn-Gespann Leichen obduzieren. Und wie der Horrorfilm es so will, sorgen hier die Toten für Ungemach. Aber der Reihe nach:

„The Autopsy of Jane Doe“ handelt von einer Frauenleiche. Jane Doe ist dabei die Bezeichnung für unbekannte Tote weiblichen Geschlechts. So wie die titelgebende Dame, die von einem Sheriff im Keller eines Wohnhauses aufgefunden wird, in dem es zu einem Mehrfachmord gekommen ist. Leichenbeschauer Tommy Tilden und sein Sohn Austin werden gerufen, um die Leiche im Krematorium ihres Familienunternehmens zu obduzieren.

Auf den ersten Blick scheint der Mord eine klare Sache, doch dann entdecken die beiden während der Autopsie erschreckende Dinge. Äußerlich fast unberührt, wurde im Inneren von Jane Doe übel gewütet und alles deutet auf eine entsetzliche Ritualfolter hin. Während die beiden der Ursache auf den Grund gehen wollen, übernimmt eine unnatürliche Macht das Krematorium … Willkommen zu echtem Body-Horror und einem spannenden Schocker, der einige richtig schaurige Momente mitbringt für unterhaltsame Minuten.

Quelle: kino.de