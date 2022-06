War of the Rohirrim

War of the Rohirrim: Neuer „Herr der Ringe“-Film in Arbeit – Auch nach mittlerweile 19 Jahren seit dem letzten Teil der ikonischen „Der Herr der Ringe“-Trilogie ist die Liebe der Fans rund um Tolkiens Mittelerde ungebrochen. Viele warten derweil auf die Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die im September 2022 starten wird. Doch auch ein neuer Film zum großen Fantasy-Franchise steht ins Haus.

„War of the Rohirrim“, der thematisch weit vor den Geschehnissen von Peter Jacksons Filmen „Die Gefährten“, „Die Zwei Türme“ sowie „Die Rückkehr des Königs“ spielen soll. Hierbei handelt es sich allerdings um einen animierten Kinofilm unter der Flagge von Warner Bros. Der Film erzählt die Geschichte von Helm Hammerhand und somit die des Volkes von Rohan. Das Ganze spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der Trilogie.

Namhafte Sprecher und Regisseur für War of the Rohirrim

Dazu wurde nun auch das Casting enthüllt. Fans können sich mit „War of the Rohirrim“ demnach auf eine Rückkehr Eowyns freuen, allerdings nur als Erzählerin. Zu den nun bestätigten Figuren zählen Helm Hammerhand, der gesprochen wird von Brian Cox („Troja“, „X-Men 2“), Wulf, der von Luke Pasqualino („Snowpiercer“) eingesprochen wird, sowie Freca (Shaun Dooley), Hera (Gaia Wise) und Fréaláf Hildesohn (Laurence Ubgon Williams).

Zudem wurde bekannt, dass auch Lorraine Ashbourne („Bridgerton“), Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Michael Wildman („Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw“), Jude Akuwudike („Beasts of No Nation“), Bilal Hasna sowie Janine Duvitski ihre Stimmen bis dato noch nicht bekanntgegebenen Charakteren leihen werden.

Verantwortlich für „War of the Rohirrim“ ist Regisseur Kenji Kamiyama, der schon bei Animes wie „Blade Runner: Black Lotus“, „Star Wars: Visions“ (The Ninth Jedi), „Ghost in the Shell: SAC_2045“ und „Ultraman“ federführend war.

Quelle: buffed.de