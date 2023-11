"War ich das etwa?!": Steve Urkel kehrt mit Weihnachtsfilm zurück – In den 90er Jahren erfreute sich die Sitcom "Alle unter einem Dach" großer Beliebtheit. Für den Erfolg ausschlaggebend war dabei die von Jaleel White verkörperte Figur des Steve Urkel. Diese war zunächst lediglich als kleine Nebenrolle geplant, doch der im gleichen Maße nervige wie sympathische Nachbarsjunge kam beim Publikum derart gut an, dass der exzentrische Chaot die Serie um die Familie Winslow alsbald dominierte.

Kurz vor der Jahrtausendwende war nach 215 Episoden und neun Staffel jedoch Schluss und es wurde still um den einstigen Kultcharakter, der immerhin fast zehn Jahre lang seinen ikonischen Satz "War ich das etwa?!" gequäkt hatte.

Nun, weitere 25 Jahre später, soll es aber ein Wiedersehen mit Steve Urkel geben, wenn auch in etwas anderer Form als gewohnt.

Denn bei "Urkel saves Santa: The Movie!" handelt es sich um eine animierte Komödie aus dem Hause Warner Bros., die mit der einstigen Sitcom an sich nicht mehr viel zu tun hat. Mit Blick auf den Trailer ist wohl davon auszugehen, dass die Figur des Steve Urkel nun einem jüngeren Zielpublikum zugänglich gemacht werden soll.

Der Streifen wurde seinerzeit noch unter dem Titel "Did I Do That to the Holidays? A Steve Urkel Story" eigentlich bereits im Jahr 2021 produziert, daraufhin jedoch zu einer Wartezeit von zwei Jahren im Warner-Archiv verdonnert.

Am 21. November 2023 soll der Film aber nun endlich doch noch gezeigt werden, wenn auch zunächst ausschließlich online. Ob es eine deutsche Veröffentlichung geben wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: netzwelt.de