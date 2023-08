„War ich das etwa?“: „Alle unter einem Dach“ kommt wieder – Im deutschen TV wollen neue Formate aktuell nicht so recht zünden, weshalb man sich offenbar nicht anders zu helfen weiß, als auf alte Quotenerfolge zurückzugreifen. Während RTLZwei sich etwa auf kultige Zeichentrickserien aus den 80ern eingeschossen hat, erleben auch eine ganze Reihe an 90er Sitcoms ein Comeback.

Nachdem Tim Allen als Heimwerkerkönig mit „Hör mal wer da hämmert“ auf RTL Nitro offenbar einen Nerv beim Publikum getroffen hat, läuft dort am 23. August bereits das gelungene Serienfinale, welches als „Backstage Special“ angelegt nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen der Sendung gewährt, sondern mit dem Gesicht von Earl „Wilson“ Hindman auch einen Running Gag auflöst.

Der Heimwerkerkönig hinterlässt mit durchschnittlich 0,26 Millionen Zuschauern und sehr guten Marktanteilen von 2,8 Prozent in der Zielgruppe große Fußstapfen auf dem Sendeplatz um 19:15 Uhr, die nun Familie Winslow füllen soll.

Oder besser: Steve Urkel.

Jener ist nämlich der eigentliche Star der Sitcom „Alle unter einem Dach“, die von 1989 bis 1998 in den Vereinigten Staaten und ab 1995 in Deutschland lief. Die Serie zeigt den Alltag einer mittelständischen und recht konservativen Familie in einem Vorort von Chicago, die regelmäßig Besuch von dem äußerst exzentrischen Nachbarsjungen Steve erhält, bis er schließlich in Staffel Sieben sogar in das Haus der Winslows einzieht.

Zunächst sollte Jaleel White die Figur des Steve Urkel lediglich als Gastauftritt mimen, der Charakter kam beim Publikum aber so gut an, dass er schließlich sogar zur Hauptrolle avancierte.

Zuletzt konnte man die Serie von März bis August 2022 auf Nitro sehen, wo sie in Doppelfolgen ab 18:25 Uhr gesendet wurde, und bis zum Auslaufen der über 200 Episoden schließlich das Vorprogramm zu „Hör mal wer da hämmert“ bildete.

Ab dem 24. August geht es nun wieder von vorne los, diesmal aber eben auf dem prominenteren Sendeplatz um 19:15 Uhr.

