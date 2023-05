Wann kommt „Fast & Furious 11“? Alle Infos zum Ende der Action-Reihe – „Fast & Furious 10“ ist aktuell in aller Munde. Da der Film aber bekanntermaßen die unverschämt erfolgreiche Action-Reihe zu Ende bringen soll, stellt sich natürlich direkt die Frage, wann es mit dem in mehrere Teile aufgesplitteten Finale denn nun weitergehen soll. Wann kommt Teil 11 und wer wird dabei am Steuer sitzen?

Geplant war ursprünglich, dass Regisseur Justin Lin „Fast & Furios 10“ und auch Teil elf inszenieren sollte. Nachdem es jedoch zu kreativen Differenzen gekommen war, nahm Louis Leterrier auf dem Regiestuhl Platz und wird diesen auch für „Fast & Furious 11“ innehaben.

Einen Starttermin gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt leider noch nicht, im Rahmen der CinemaCon hat Hauptdarsteller Vin Diesel allerdings bereits fallen gelassen, dass erst im Laufe des Jahres 2025 mit der Fortsetzung zu rechnen sein wird.

„Fast & Furious 11“ wird direkt an den zehnten Teil anknüpfen, dessen große Überraschungen wir an dieser Stelle natürlich nicht spoilern wollen. Inhaltlich hat Jason Momoa gegenüber „Cinemablend“ aber bereits verraten, dass die Fortsetzung wieder mit mehr Autorenn-Action aufwarten wird, die er in „Fast X“ sehr vermisst habe:

„Schade an der ganzen Sache ist, dass ich nicht so viel fahren konnte. Das wird sich aber im nächsten Film ändern. Ich würde gern Fahrunterricht nehmen. Ich möchte das so gern lernen. Ich weiß, wie man Motorrad fährt, weil ich mein eigenes Ding mache, und deshalb habe ich 80 Prozent der Motorradsachen gemacht, was toll ist, und ich bin sehr glücklich, dass sie mir das zugetraut haben. Die Stunts, die den ganzen Film gefährden würden, das würde natürlich ein Stuntman übernehmen, aber ich würde wirklich gern mehr fahren.“

Mit Blick auf den zehnten Teil erklärte Regisseur Leterrier bereits im Vorfeld, dass ein tränenreiches Ende bevorstehen würde:

„Es braut sich ein Krieg zusammen. Er nähert sich dem Ende und es ist ein Wettlauf bis zum Schluss. Es wird einige enorme Verluste geben. Dieser Krieg ist groß. Ich will nicht zu viel verraten, aber was wir für den nächsten Film planen, ist einfach gigantisch, was die Action, den Umfang und die Emotionen angeht. Es werden alle möglichen Gefühle zu spüren sein. Tränen werden rollen.“

Wer den aktuellen Film im Kino gesehen hat, weiß natürlich bereits, worauf Leterrier anspielt, allen anderen darf man aber wohl ruhigen Gewissens verraten, dass ein Großteil der Besetzung auch im elften Teil sicherlich wieder mitwirken wird.

Außerdem könnte ein neuer Gegenspieler auftauchen, in dessen Rolle Vin Diesel am liebsten „Iron Man“-Star Robert Downey Jr. sehen würde. Diesel verriet „Variety“ :

„Es gibt einen Charakter, der das Gegenteil von Dom ist, der künstliche Intelligenz und fahrerlose Autos fördert und eine Philosophie vertritt, die besagt, dass man damit seine Freiheit verliert. Es gibt jemanden, der glaubt, dass das die Zukunft sei und das steht in direktem Widerspruch zur Toretto-Mentalität.“

Ob es soweit kommt, bleibt jedoch fraglich. Ebenso, ob Teil elf tatsächlich das Ende der Saga darstellen wird. Gerüchten zufolge ist es nämlich durchaus möglich, dass noch ein zwölfter Teil folgt. Auch eine Reihe an Spin-offs wäre denkbar, hatte sich zuletzt doch der Ableger „Hobbs & Shaw“ als sehr erfolgreich erwiesen.

