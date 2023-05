Vorwürfe gegen Til Schweiger: NDR nimmt bezüglich „Tatort“ Stellung – Als die erste „Tatort“-Folge von und mit Til Schweiger auf Sendung ging, war die Freude beim NDR zunächst groß, sorgte die Popularität des Darstellers und Produzenten doch für einen Rekordstart.

Seinerzeit erklärte der damalige Intendant Lutz Marmor: „Dass ein Kinostar wie Til Schweiger, der mit seinen Filmen mehr als zwanzig Millionen Zuschauer ins Kino locken konnte, künftig einmal jährlich die Rolle als Kommissar spielen will, ist für den NDR und den ‚Tatort‘ hocherfreulich.“

Marmor räumte zwar auch ein gewisses Risiko ein – immerhin waren die Produktion klar die bisher teuersten und actionlastigsten –, es sollten aber regelmäßig weitere Schweiger-„Tatorte“ folgten, bis es nach insgesamt sechs Episoden, die letzte davon am 5. Januar 2020, schließlich still um Nick Tschiller wurde.

Wie es heißt, seien aktuell keine weiteren diesbezüglichen Projekte geplant, man habe „nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile“.

Dies ist insofern verwunderlich, als dass man sich vertraglich eigentlich auf insgesamt acht Filme geeinigt hatte, in denen Schweiger und sein Kollege Fahri Yardim als Ermittlerduo Tschiller und Gümer zu sehen sein sollten.

Aktuelle Medienberichte werfen nun aber ein neues Licht auf die Sachlage, hatte zuletzt doch der "Spiegel" über schwere Vorwürfe gegen den Filmemacher berichtet, in denen es um Gewaltausbrüche, Beleidigungen, Demütigungen und Alkoholmissbrauch geht.

Schweigers Anwältin streitet alles ab, Rückendeckung erhält der 59-Jährige außerdem auch vonseiten der für seinen neuesten Film „Manta, Manta – Zwoter Teil“ zuständigen Firma Constantin Film. Schweiger selbst macht seinem Namen indes alle Ehre und hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäußert.

Vor diesem Hintergrund erklärte der NDR auf Anfrage von „t-online“:

„Die erhobenen Vorwürfe haben wir wahrgenommen und uns diesbezüglich mit den in der Vergangenheit beteiligten Produktionsfirmen, die im Auftrag des NDR mit Til Schweiger für den ‚Tatort‘ zusammengearbeitet haben, in Verbindung gesetzt.“ Ergebnisse lägen aber noch nicht vor.

Schweigers Zukunft in der Filmbranche steht damit auf dem Prüfstand. Zwar soll mit „Das Beste kommt noch“ in diesem Jahr bereits eine weitere Constantin-Produktion unter seiner Federführung in die deutschen Kinos kommen, über weitere Projekte ist aktuell jedoch nichts bekannt.

Quellen: spiegel.de , t-online.de