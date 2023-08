Vorsicht bissig: Die besten Tier-Horrorfilme aller Zeiten – Das Genre der Tier-Horrorfilme hat schon so viele filmische Ergüsse hervorgebracht. Da gab es reichlich Produktionen, die es nicht über C-Ware oder den Mülltonnenstatus heraus geschafft haben. Aber: Dieses spezielle Horrorgenre hat dafür auch die Geburtsstunde etlicher unvergessener Klassiker und Kultfilme erlebt.

Da kommt einem als Erstes natürlich der Name „Der Weiße Hai“ in den Sinn, der in den 80ern die Fahne des Genres in die Höhe reckte. Ein Jahrzehnt sowie einige gute und weniger gute Filme später, machte dann „Anaconda“ 1997 den Tier-hHrror wieder populär. Nicht zu vergessen einer der frühen Tier-Horrorstreifen, der das Genre merklich prägte und den Status „Kultfilm“ erlangte:

Die Rede ist selbstverständlich von Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ aus dem Jahre 1963. Bis heute wollte uns im Kino schon so einiges an Getier den Garaus machen, egal ob in Blockbustern oder Trash-Streifen. Von bissigen Haien, gefräßigen Krokodilen, Riesenspinnen, Zombie-Bibern oder auch ganze Hai-Tornados durfte man schon schier alles erleben.

Wir haben uns durch dieses skurrile und illustre, aber stets so unterhaltsame Genre gewühlt und präsentieren euch die 25 besten Tier-Horrorfilme aller Zeiten!

Platz 25: Bait – Haie im Supermarkt (2012)

Platz 24: Shark Night 3D (2011)

Platz 23: Boar (2017)

Platz 22: Rampage – Big Meets Bigger (2018)

Platz 21: Mimic – Angriff der Killerinsekten (1997)