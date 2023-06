Vor 6 Monaten verschollen: Hollywood-Star tot aufgefunden – Das Rätsel um das plötzliche Verschwinden des Hollywood-Stars Julian Sands wurde gelöst. So wurde nun offiziell bestätigt, dass der Schauspieler verstorben ist. Dies aufgrund einer wahrlich tragischen Geschichte. Die Gewissheit darüber, dass es sich bei den kürzlich gefundenen menschlichen Überresten um jene von Julian Sands handle, ergab nun eine Obduktion.

Alles begann vor sechs Monaten im Januar 2023, wo Julian Sands von heute auf morgen verschwand und seither jegliche Spur vom Hollywood-Schauspieler fehlte. Laut Informationen der Behörden soll sich Sands am 13. Januar 2023 auf eine Wanderung am San-Gabriel-Gebirgszug in Südkalifornien begeben haben. Diese Region ist beliebt für diverse Outdoor-Aktivitäten vor allem bei Wanderern, Kletterern sowie Bergsteigern.

Schlechte Wetterverhältnisse wurden Julian Sands wohl zum Verhängnis

Insbesondre trifft dies auf die Region um den Mount San Antonio zu, von den Einheimischen auch Mount Baldy genannt. Zu der Zeit, wo sich Sands auf die Wanderung begabt, herrschten keine guten Witterungsbedingungen, weshalb ein großes Risiko vorherrscht, dort Probleme zu bekommen. Alleine Anfang des Jahres wurden ganze 14 Notrufe in der Region von Menschen abgesetzt. Zwei Menschen kamen zu der Zeit bei Abstürzen ums Leben.

Julian Sands kehrte jedenfalls nicht von der Wanderung heim, woraufhin seine Ehefrau Evgenia Citkowitz bei der Polizei eine Vermisstenanzeige stellte. Dies wiederum bestätigte auch das San Bernardino County Sheriff’s Department. Bei der darauf folgenden Suche nach dem 65-jährigen Schauspieler, fand die Polizei den Wagen, einen silbernen Volvo-Kombi. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse musste die Suche allerdings abgebrochen werden.

Erste Suche musste abgebrochen werden

Die Polizei sagte gegenüber dem „Guardian“: „Die Such- und Rettungsmannschaften des Sheriffs reagierten und begannen mit der Suche. Aufgrund der Lawinengefahr und der Wegbedingungen wurden die Bodenteams am Samstagabend vom Berg abgezogen. Wir suchen jedoch weiterhin mit Hubschraubern und Drohnen, wenn das Wetter es zulässt.“

Kürzlich dann, besagte rund sechs Monate nach Sands Verschwinden, fand man kürzlich die Überreste eins Mannes. Nun folgte die Gewissheit nach einer Obduktion, dass es sich hierbei um die Überreste von Julian Sands handle, was auch in einer offiziellen Mitteilung der Behörden veröffentlicht wurde:

Julian Sands Überreste identifiziert

„Die Identifizierung der Leiche, die am 24. Juni 2023 auf dem Mt. Baldy gefunden wurde, ist abgeschlossen und wurde eindeutig als der 65-jährige Julian Sands aus North Hollywood bestimmt. Die Todesumstände werden noch untersucht, da weitere Testergebnisse noch ausstehen.“

Der charismatische Schauspieler hat in seiner langen Karriere an etlichen Filmen mitgewirkt. So war Julian Sands beispielsweise in Filmen wie „The Killing Fields – Schreiendes Land“, „Gothic“, „Arachnophobia“, „Warlock – Satans Sohn“, „Leaving Las Vegas“ oder „Ocean’s 13“ zu sehen. Auch für einige Serien stand Sands vor der Kamera, zum Beispiel für „Stephen Kings Haus der Verdammnis“, „24“ oder „Smallville“.