Von Tom Hanks und Steven Spielberg: Neuer Trailer zur "Band of Brothers"-Fortsetzung – Mit "Masters of the Air" steht demnächst eine weitere spektakuläre Serie von Tom Hanks und Steven Spielberg an, die den Zweiten Weltkrieg aus einer bisher in Film und Fernsehen eher weniger beachteten Perspektive zeigt. Nachdem die beiden Miniserien "Band of Brothers" und "The Pacific" den Kampf zu Lande und zu Wasser thematisierten, und sich dabei die Zeit nahmen, auch mal einen Blick über den Tellerrand des Schlachtfeldes zu wagen, geht es diesmal in die Luft.

Die neue Serie konzentriert sich auf die Einheit mit der Bezeichnung "100th Bomb Group".

Schon im Vorfeld waren Bilder und ein erster Teaser erschienen, nun gibt es aber endlich einen ausführlichen Trailer, der ein echtes TV-Highlight verspricht.

Inhaltlich orientiert sich die Serie an der gleichnamigen literarischen Vorlage aus der Feder von Donald L. Miller. Inszeniert wurde diese zwar unter anderem von Regisseuren wie Cary Joki Fukunaga, Dee Rees und Tim Van Patten, allerdings haben Hanks und Spielberg maßgeblich an der Produktion mitgewirkt, im Zuge derer angeblich eine ganze Luftwaffenbasis nachgebaut wurde – alleine das soll mehr als sechs Millionen des mit angeblich 300 Millionen Dollar vergleichsweise hoch angesetzten Budgets verschlungen haben.

Etwas Geduld ist aber noch vonnöten, soll "Masters of the Air" doch erst am 26. Januar 2024 starten.

Allerdings wird die neue Serie nicht wie ihre Vorgänger auf HBO zu sehen sein, sondern kommt diesmal auf Apple TV+. Zum Starttermin werden zwei Folgen verfügbar sein, bis zum 15. März gibt es dann pro Woche eine weitere Episode.

In den Hauptrollen werden dabei namhafte Darsteller wie Austin Butler, Barry Keoghan, Tommy Jessop, Ben Radcliffe, Callum Turner und Anthony Boyle zu sehen sein.

