Von Fans lange ersehnt: RTL gibt Serienfortsetzung bekannt – Das Programm von RTL ist an beliebten Serien alles andere als arm. Insbesondere viele der Eigenproduktionen erfreuen sich bei den Zuschauern des Kölner Senders großer Beliebtheit. Einiges davon findet man auch in der Mediathek von RTL+. Die soll nun prominenten Zuwachs erhalten – eine von den Fans heißgeliebte Serie wird fortgesetzt, wie RTL am Mittwoch, den 21 Juni vermeldete.

Laut einem Bericht von „Der Westen“ handelt es sich um die dritte Staffel zur Serie „Sisi“. Die Serienfortsetzung der wohl beliebtesten Heimatfilme hat sowohl äußerst treue Fans als auch Kritiker, die sich mit der Neuauflage des Klassikers im Zeitgeist so gar nicht anfreunden können. RTL lässt sich davon nicht beirren, hat mit den Dreharbeiten zu Staffel drei begonnen und zudem weitere Informationen über den Inhalt der Serienstaffel sowie die neuen Darsteller bekanntgegeben.

Über Social Media ließ der Sender wissen:

„Jetzt geht das erfolgreiche Serien-Epos in eine neue Runde: Die Dreharbeiten zur 3. Staffel sind vor Kurzem im Baltikum gestartet“. Die Tage, da Romy Schneider in „Sissi“ die Kaiserin von Österreich verkörperte und so zur Kultfigur wurde, liegen nun schon lange zurück. Es folgten immer neue Varianten, Ableger und Adaptionen – zuletzt etwa auch bei Netflix, wo man mit „Die Kaiserin“ 2022 einen eigenen Versuch unternahm. RTL+ setzt auf Schauspielerin Dominique Devenport.

Sie wird einmal mehr die junge Kaiserin verkörpern. Kaiser Franz wird dabei von Jannik Schürmann gespielt werden. Arian Wegener spielt Kronprinz Rudolf, Deniz Orta hingegen Sisis Wegbegleiterin Alma. Als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar, werden Pauline Werner und Max Hubacher zu sehen sein. Jakob Geßner schlüpft in die Rolle von Albert, dem Anführer der Arbeiterbewegung, Daniel Friedrich tritt als Erzherzog Franz Karl auf den Plan, Vater von Franz.

RTL gab auch weitere Informationen zur Handlung von Staffel drei bekannt:

„Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf stellen die Liebe von Sisi und Franz erneut auf die Probe. Sisi steht vor einer Zerreißprobe – zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof“, lässt uns das Medienunternehmen wissen. Konfliktpotenzial herrscht im Plot also genug.

Unbekannt ist hingegen noch, wann die dritte Staffel denn starten soll. Das Ende der Dreharbeiten ist jedoch auf den August 2023 terminiert, derzeit läuft der Dreh in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung, bevor es in die Post-Produktion geht.

Quelle: derwesten.de