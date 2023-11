Von den "Two and a Half Men"-Machern

Von den "Two and a Half Men"-Machern: Erster Trailer zeigt Charlie Sheen in neuer Serie – Es ist allgemein bekannt, dass der Schauspieler Charlie Sheen im wahren Leben so einiges mit der von ihm in der enorm erfolgreichen Sitcom "Two and a Half Men" gespielten Hauptfigur Charlie Harper gemein hat. Beides sind absolute Lebemänner mit eskapistischen Tendenzen, doch Sheen toppte Harper sogar noch und füllte mit seinen Exzessen lange Zeit die Titelblätter der Boulevard-Magazine.

Als er im Zuge eines vielbeachteten Interviews dann den Serien-Schöpfer Chuck Lorre wüst beschimpfe, platze diesem endgültig der Kragen und das zuvor Undenkbare geschah:

Charlie Harper starb in "Two and a Half Men" den Serientod, Sheen flog raus.

Inzwischen hat der 58-Jährige jedoch einen Lebenswandel vollzogen und im Zuge dessen auch nach nunmehr gut zehn Jahren wieder Frieden mit Lorre geschlossen. Um das zu feiern, haben die beiden auch prompt ein neues gemeinsames Projekt gestartet, zu dem es nun einen ersten Trailer gibt.

In "Bookie" wurde Sheen im Gegensatz zu "Two and a Half Men" jedoch nicht die Hauptrolle zuteil. Diese ging an den amerikanische Stand-up-Comedian Sebastian Maniscalco, der in der neuen Serie den Inhaber eines Wettbüros mimt, dem von der Konkurrenz in die geschäftliche Suppe gespuckt wird.

Charlie Sheen spielt in einer wiederkehrenden Rolle seinen besten Kunden und dabei einfach sich selbst.

In den USA soll "Bookie" am 30. November 2023 bei dem Streamingdienst Max anlaufen. Wann die neue Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: kino.de