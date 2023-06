Vom Index herunter und in 4K: Horror-Klassiker wieder in Deutschland zu haben – Nicht immer müssen Filme mit einer besonders gewalttätigen Handlung aus der Traum- oder besser Alptraumschmiede Hollywoods stammen. In den frühen 2000er Jahren etwa gab es die sogenannte „Neue französische Härte“, die mit Streifen wie „Baise-Moi“, „Martyrs“ und „Irreversibel“ oder krawalliger Action mit Hektolitern an Blut wie „Doberman“ das Publikum schockte. Die Filme kannten keine Kompromisse, kein Mitleid mit Protagonisten und Unschuldigen. Filmkunst ohne Zugeständnisse, die polarisiert. Ein Film, der auf diese Liste gehört: „High Tension“.

Neben Streifen des US-Torture-P*rn-Genres wie „Hostel“ und „Saw“ war es vor allem „High Tension“ (frz. „Haute Tension“), der seinerzeit deutschen Sittenwächtern sauer aufstieß. So sehr, dass er – wenn überhaupt – nur zensiert gezeigt wurde. Die Uncut-Fassung landete auf dem Index, auch die Schnittfassung hatte es schwer. Doch diesen hat sie nun verlassen, der Streifen von Horror-Papst Alexandre Aja kann wieder legal geschaut werden, wie „Chip“ berichtet.

Der Zeitpunkt mutet kurios an:

Denn eine der Schauspielerinnen aus „High Tension“ ist nunmehr selbst Regisseurin, geht derzeit durch die Medien, weil sie bei Johnny Depps neuem Streifen „Jeanne du Barry“ führte. Ein Film, der dem geschassten Johnny Depp nach dem Triumph in seiner Verleumdungsklage gegen Exfrau Amber Heard den Namen reinwusch und seinen Weg zurück auf die Leinwand ebnete. Die Regisseurin (und zweiter Hauptrolle) des Comeback-Streifens ist Maïwenn Le Besco. 2003 war sie in „High Tension“ ebenfalls Hauptdarstellerin.

Dort verkörperte sie Alex, eine Studentin, die gemeinsam mit ihrer Freundin Maria einen schönen Urlaub im Landhaus ihrer Eltern verleben wollte. Ein Vorhaben, aus dem in der Handlung von „High Tension“ nichts wird – denn es kommt zu einer Home Invasion, ein Mann bricht ein, tötet die Familie von Alex. Danach macht er gnadenlos Jagd auf die beiden Frauen. So gnadenlos, dass der Film nur bei bestimmten Veranstaltungen einem Publikum zugeführt werden durfte, aber keinesfalls im regulären Kinobetrieb.

Alexandre Aja zeigte schon damals die volle Bandbreite seines Schaffens:

Später wurde er noch bekannter durch Filme wie „Mirrors“ und „Horn“ mit dem früheren „Harry Potter“-Hauptdarsteller Daniel Radcliffe. Insbesondere mit dem gnadenlosen Remake von „The Hills have Eyes“ filmte sich Aja in die Herzen von Gorehounds und stieß zartere Naturen mit dem Mutanten-Kannibalen-Gemetzel an einer Familie vor den Kopf. Sein „High Tension“ schaffte es 2004 nur in einer geschnittenen Fassung auf DVD in den Handel – dennoch wurde der Film 2005 auf den Liste-B-Index verfrachtet.

Sprich: zwar keine Beschlagnahmung, wohl aber ein verbotener Vertrieb. Zu bekommen war die ungeschnittene Fassung somit nur noch in der Schweiz und in Österreich, wo man sie legal beziehen konnte. Doch seit dem März 2023 ist „High Tension“ herunter von der Liste der jugendgefährdenden Medien. Am 24. August wird eine 4K-Fassung des Streifens auch hierzulande zu beziehen sein. Diese kann bereits im einschlägigen Online-Versandhandel vorbestellt werden.

Quelle: chip.de