Voll auf die Nüsse 2 : Fortsetzung der Kult-Komödie mit Vince Vaughn kommt – Hollywood hat uns in den letzten Dekaden ohne Ende Komödien geliefert. Während etliche mit Schwung in der Filmtonne landeten, gab es auch viele unvergessene Komödienhits aus der großen Filmschmiede. Einer dieser durchgeknallten und aberwitzigen Komödien ist „Voll auf die Nüsse – Dodgeball“ mit dem kongenialen Schauspielduo Vince Vaughn und Ben Stiller aus dem Jahre 2004.

Ein großer und herrlich bekloppter Filmspaß, der zum Publikumserfolg wurde und bei vielen Fans heute Kultstatus genießt. Nun, satte 13 Jahre später, kommt eine News, die alle Dodgeball-Freunde begeistern dürfte. Denn es wurde eine Fortsetzung zu „Voll auf die Nüsse – Dodgeball“ angekündigt. Laut dem Magazin „Deadline“ arbeiten die 20th Century Studios schon offiziell an dem Prequel.

Vince Vaughn kehrt zurück

Außerdem wird kein Geringerer als Vince Vaughn in der Rolle des Peter LaFleur für die Fortsetzung zurückkehren. Wohl nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent der Komödie. Das Skript schreibt derweil Drehbuchautor Jordan VanDina, der eine ursprüngliche Idee von Vaughn selbst aufgreift. Ob Rawson Marshall Thurber, der Regisseur des Originalfilms zurückkehren wird, ist indes noch nicht bekannt.

Ebenso wenig, ob man Ben Stiller für seine so urkomische und kultige Rolle des White Goodman für „Dodgeball 2“ zurückholen kann. Es bleibt also spannend. Nachfolgend gibt es eine kleine Plotauffrischung, worum es im großen Komödienerfolg „Voll auf die Nüsse“ ging. Im Fokus des Films stehen zwei Fitnessstudios. Auf der einen Seite haben wie die altehrwürdige Old-School-Mucki-Bude „Average Joes“ von Betreiber Peter LaFleur.

Average Joes gegen Globo Gym

Auf der anderen Seite haben wir das neue Konkurrenz-Studio der mächtigen Fitnesskette „Globo Gym“ und dessen selbstverliebten Besitzer White Goodman. Durch die große Konkurrenz kämpft Peter LaFleur um das Überleben seines beschaulichen Studios und benötigt dafür dringend 50.000 US-Dollar. Wenn er diese nicht auftreibt, droht sogar die Übernahme von „Average Joes“ durch „Globo Gym“.

Da kommt Peter die Idee, ein Team zusammenzustellen und damit bei den World Dodgeball Championchips in Las Vegas anzutreten. Denn mit dem Preisgeld könnte er sein Studio retten. Doch auch sein Konkurrent Goodman tritt dort mit Team „Globo Gym“ an. Und so kommt es zu einem erbarmungslosen Duell zwischen den Rivalen.

