Violent Night: Trailer zur irren Weihnachts-Action mit David Harbour – Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Doch nicht nur das, sondern auch immer mal wieder herrlich abgedrehte Weihnachtsfilme. So wie der kommende Kinostreifen „Violent Night“ mit seinem Mix aus Weihnachts-Gemetzel und Action-Thriller.

Zu diesem illustren Weihnachtsfest-Streifen ist nun auch der erste Trailer erschienen, der uns einen herrlich anderen Santa Clause präsentiert. In die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpft kein Geringerer als „Stranger Things“-Star David Harbour. „Violent Night“ handelt derweil von einem Mädchen und seiner reichen Familie, die an Heiligen Abend in ihrem Haus als Geiseln genommen werden.

David Harbour als Santa in bester „John Wick“-Manier

Kein Wunder, denn die Geiselnehmer haben es auf der Vermögen der Familie abgesehen. Dabei gehen sie wenig zimperlich vor. Doch sie haben die Rechnung ohne Santa Clause gemacht. Der wollte eigentlich nur seinen Job machen und der Familie Weihnachtsgeschenke bringen. Da das Mädchen zudem noch auf der Liste der guten Kinder des Weihnachtsmannes steht und die Geiselnehmer Santa ziemlich unfreundlich empfangen, geht Santa in die Offensive über und nimmt den Kampf mit ihnen auf.

Willkommen bei „Violent Night“, dessen Plot aber auch der erste Trailer auf einen wirklich spannenden wie spaßigen Weihnachts-Actioner hoffen lassen. Vor allem auch, da David Harbour als Santa in bester „John Wick“-Manier loslegt wie die Feuerwehr und ordentlich austeilt. Neben Harbour gehören auch John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Cam Gigandet und Brendan Fletcher zum Cast.

Noch gibt es zu „Violent Night“ keinen offiziellen deutschen Kinostart, er sollte aber recht sicher vor Weihnachten irgendwann im Dezember hierzulande erscheinen.

