„Violent Night“ – Film-Kritik – Das Weihnachtsfest liegt noch gar nicht so lange zurück, da erscheint nun für das Heimkino dieser wilde Mix aus Weihnachtsgemetzel und Action-Thriller. Die Rede ist von „Violent Night“, einem Film, der Ende letzten Jahres für reichlich Beifall in den Kinos gesorgt hatte. Auch, weil Hollywood-Liebling und „Stranger Things“-Star David Harbour in der Rolle des etwas anderen Weihnachtsmannes so wunderbar brillierte.

Doch worum geht es in „Violent Night“ eigentlich? Kurz und knapp: Ein Mädchen und dessen reiche Familie werden am Heiligen Abend in ihrem Haus als Geiseln genommen. Dies ist nicht sonderlich verwunderlich, denn die Geiselnehmer haben es auf das Vermögen der Familie abgesehen. Dabei gehen sie wenig zimperlich vor. Doch sie haben die Rechnung ohne Santa Clause gemacht.

Spannender und temporeicher Christmas-Actioner mit Lachgarantie

Der wollte eigentlich nur seinen Job machen und der Familie Weihnachtsgeschenke bringen. Da das Mädchen zudem noch auf der Liste der guten Kinder des Weihnachtsmannes steht und die Geiselnehmer Santa ziemlich unfreundlich empfangen, geht der Mann in Rot-Weiß in die Offensive über und nimmt den Kampf mit ihnen auf. So spaßig und unterhaltsam sich dieser Plot liest, so fulminant wurde dieser auch inszeniert.

Und so bekommen wir mit „Violent Night“ einen spannenden und temporeichen Christmas-Actioner präsentiert, der selbstverständlich auch außerhalb der Weihnachtszeit prächtig funktioniert. Neben David Harbour überzeugen übrigens auch John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Cam Gigandet und Brendan Fletcher in ihren Rollen. Doch noch mal kurz zurück zum Hauptdarsteller.

Ganz großes Kino von David Harbour

Seine Rolle als saufender, gnadenloser und wild fluchender Santa, der in bester, blutiger „John Wick“-Manier in „Violent Night“ zu Werke geht, ist ganz großes Kino. Und auch wenn man hier reichlich Action mit allerhand blutigen Kills und Spannung geboten bekommt, ist der Streifen zugleich überaus lustig. Was eben auch an der wilden Darstellung des Santa Clause liegt.

In „Violent Night“ wird man deshalb auf verschiedensten Ebene bestens unterhalten, der in seinen besten Momenten stellenweise sogar an „Stirb Langsam“ und „Kevin Allein zu Haus“ erinnert. Dieser Streifen hat definitiv das Zeug, schnell Kultstatus unter allen Genrefans zu erreichen!

Violent Night (Universal Pictures) – VÖ: 16. Feb. 23