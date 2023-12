Vin Diesel: "Fast & Furious"-Star wegen sexueller Nötigung angeklagt – Angeblich hat eine ehemalige Assistentin von Vin Diesel eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen den bekannten Schauspieler und Produzenten einigereicht. Laut dem "Spiegel", soll diese am Donnerstag bei einem Gericht in Los Angeles eingegangen sein. Wie es heißt, wirft die Klägerin Diesel dabei sexuelle Nötigung und andere Vergehen vor.

Die Deutsche Presse-Agentur soll inzwischen bereits um eine Stellungnahme des Sprecherteams des Schauspielers gebeten haben, die jedoch ausblieb.

In der Klageschrift geht es konkret um einen Vorfall aus dem Jahr 2010, der sich während der Dreharbeiten zu "Fast Five" in einem Hotel in Atlanta ereignet haben soll. Nach den Angaben der Frau, wurde sie nach einer Party von Diesel sexuell belästigt und überwältigt, obwohl sie sich zur Wehr gesetzt hatte.

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall soll sie von Samantha Vincent, Diesels Schwester und Chefin der Produktionsfirma OneRace Productions, ihre Kündigung erhalten haben.

Die Klage umfasst neben der Anschuldigung der sexuellen Nötigung auch Vorwürfe der Diskriminierung, des Zufügens seelischen Leids und der unrechtmäßigen Kündigung. Die Frau fordert von daher nun eine nicht näher spezifizierte Entschädigung für die erlittenen Schäden.

Vin Diesel, der seit 2007 mit dem Model Paloma Jiménez liiert ist und mit ihr drei Kinder hat, erlangte Berühmtheit durch seine Rolle in "Der Soldat James Ryan" und ist besonders für seine Mitwirkung in der "Fast & Furious"-Reihe bekannt. Seit dem vierten Teil der Serie ist er auch als Produzent der Filme tätig.

Quelle: spiegel.de