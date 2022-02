Vikings: Valhalla: Offizieller Trailer zum Wikinger-Highlight – Ohne Frage ist der heiß erwartete Nachfolger zur „Vikings“-Erfolgsserie eines der größten Highlights im Februar 2022 beim Streaming-Dienst Netflix. Nun wurde ein neuer deutscher Trailer zu „Vikings: Valhalla“ veröffentlicht, der nicht nur die Figuren zeigt, sondern auch gute Einblicke in die kommenden blutigen Schlachten gewährt.

Nach dem neuen Bewegtmaterial kann man sich also sehr wahrscheinlich auf eine blutige und rohe Historienserie freuen, die zudem mit einer recht düsteren Atmosphäre glänzt. So wächst in „Vikings: Valhalla“ 100 Jahre nach der Originalserie „Vikings“ eine neue Generation wagemutiger Krieger heran, die ihr eigenes Schicksal im frühen 11. Jahrhundert schmiedet und Geschichte schreibt.

Ein blutiges Abenteuer

Im Fokus stehen neben dem legendären Entdecker Leif Eriksson auch seine Schwester Freydis Eriksdotter sowie der nordische Fürst Harald Sigurdsson. Sie begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, die sich über Ozeane und Schlachtfelder erstreckt, von Kattegat nach England und weit darüber hinaus.

Neben Sam Corlett, Frida Gustavsson und Leo Suter in den Hauptrollen werden in „Vikings: Valhalla“ auch Pollyanna McIntosh als Aelfgifu von Northampton, Johannes Haukur Johannesson als Olav II. Haraldsson, David Oakes als Godwin von Wessex, Caroline Henderson als Hakon Eiriksson, Laura Berlin als Emma von der Normandie und Bradley Freegard als Knut der Große zu sehen sein.

Allzu lange müssen Fans nun nicht mehr auf „Vikings: Valhalla“ warten, stürmen die Wikinger doch bereits am 25. Februar 2022 exklusiv auf Netflix.

