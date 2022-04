„Vikings - Die komplette Serie“ – Kritik – Heute sind Wikinger in der Serien- und Filmwelt wieder in aller Munde. Dem großen Hype um die Nordmänner liegt dabei eine ganz besondere Serie zugrunde. Die Rede ist vom Format „Vikings“, das über sechs Staffeln hinweg eine wahre Serienerfolgsgeschichte geschrieben hatte. Nun erscheint nicht nur der zweiten Teil der sechsten und finalen Staffel der Dramaserie „Vikings“ für das Heimkino auf Blu-ray und DVD, sondern auch die komplette Serie in einer Gesamtbox.

Diese beinhaltet alle sechs 6 Staffeln mit ihren insgesamt 89 Folgen des Wikinger-Epos wahlweise auf 27 DVDs oder Blu-rays. Perfekt also für alle Fans, die sich die Serie gesammelt in einer Box nach Hause holen wollen, aber vor allem auch für alle Interessierten, die das Wikinger-Drama erstmals im Heimkino erleben wollen.

Spannender Wikinger-Plot mit bombastischem Finale

Für alle, die „Vikings“ noch nie gesehen haben, aber mit dem Gedanken spielen, in die Serie einzutauchen, nachfolgend ein paar Zeilen worum es geht. Die Serie dreht sich um die Abenteuer des größten Helden seiner Zeit, Ragnar Lothbrok. Schließlich gilt er der Legende nach als der direkte Nachfahre Odins, Gott des Krieges und aller Krieger.

„Vikings“ zeigt während der sechs Staffeln nicht nur die Saga um Ragnars Wikingerstamm, sondern auch das Schicksal seiner Familie sowie den langen Weg Ragnars zum König der nordischen Stämme. Doch nicht jeder ist ihm und seinen ehrgeizigen Plänen wohlgesonnen. Alles endet schließlich mit einem bombastischen Finale der beliebten Wikinger-Serie.

Mittelalter-Mythen, Fantasy-Elemente und blutige Action

Es kommt hierbei nicht von ungefähr, dass diese Produktion in all ihren Jahren so eine riesige Fangemeinde ansammeln konnte. Denn die Wikinger-Seriensaga bringt bildgewaltige Nordmann-Action in die Wohnzimmer. Ein Epos das zudem auf eine spannende Art und Weise nordische Mittelalter-Mythen, Fantasy-Elemente und blutige Action miteinander vereint.

Freut euch nun also noch mal darauf, das Serien-Abenteuer „Vikings“ mit seinem bis dato nie da gewesenen Wikinger-Plot zu erleben, oder mit der Gesamtbox inklusive reichhaltiger Bonusinhalte taufrisch zu erleben: Fans der rauen Nordmänner – anschauen und mitfiebern!

Vikings - Die komplette Serie (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 14. Apr. 22

Vikings Staffel 6 - Teil 2 (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 14. Apr. 22