Viel zu früh: Beliebter „Tatort“-Kommissar dankt ab – Einen Schauspieler von internationalem Renommee sieht man natürlich gerne in einem deutschen Tatort, doch leider dankt ein äußerst vielversprechender Kommissar viel zu früh ab. Bevor er die Rolle des Mads Andersen übernahm, wirkte der dänische Darsteller Dar Salim bereits in Serien wie „Game of Thrones“ oder auch in dem Film „The Covenant“ mit, doch nach gerade einmal drei Filmen im Bremer „Tatort“ ist nun auch schon wieder Schluss.

Als draufgängerischer Kommissar stellte Andersen ein angenehmes Gegengewicht zu seiner etwas verschrobenen Kollegin Linda Selb und der dezent überzeichneten Liv Moormann dar. Wie der Pressesprecher von RadioBremen gegenüber „TV Digital“ bestätigte, wird die gemeinsame Zeit jedoch eine kurze gewesen sein.

Wie es heißt, hätte Salim zu viele Anfragen für Produktionen aus dem Ausland, um sich weiterhin an die ARD zu binden.

Zuletzt ist Kommissar Andersen entsprechend gar nicht oder nur am Rande zu sehen gewesen, und fehlte als Konterpart für die beiden Ermittlerinnen spürbar. Wie es heißt, sei ein Comeback zwar durchaus denkbar, allerdings sei es schwierig, um einen prall gefüllten Terminkalender herumzuplanen, und Rücksicht nehmen zu müssen, wenn Hollywood bei einem Mitglied des Ensembles anklopfe.

Da Kommissar Andersen aber ohnehin nie nur in Bremen, sondern auch auf internationaler Ebene ermittelt hat, ist der Abgang aus dem „Tatort“-Universum inhaltlich immerhin leicht zu erklären.

