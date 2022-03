Video nach Oscar-Ohrfeige aufgetaucht: Will Smith macht sich über Glatzkopf lustig – Es war eine Szene, die um die Welt ging: Bei der diesjährigen Oscarverleihung stürmte ein zorniger Will Smith auf die Bühne und ohrfeigte Comedy-Urgestein Chris Rock vor laufender Kamera. Der „Grund“ für die Tätlichkeit: eine Zote über einen fiktiven Streifen „Die Akte Jane 2“ (über eine kahlgeschorene Soldatin) und Smiths Frau Jada Pinkett Smith als mögliche Hauptdarstellerin. Pinkett Smith leidet an Haarausfall – Will Smith teilte aus. Ein Doppelstandard, wenn es nach diesem Video geht, so finden einige.

1991 war Will Smith in der „Arsenio Hall Show“ zu Gast, von dort stammt das Video, welches ihr unten via Twitter-Einbettung findet. Seinerzeit hatte Smith offenkundig keine Probleme damit, über den Bassspieler der Showband The Posse, John B. Williams und das Polieren seiner Glatze und seinen Haarausfall ein Sprüchlein abzulassen. Seitdem das Material wieder aufgetaucht ist, geht es um die Welt.

Wenig verwunderlich spaltet es die Meinungen im Netz.

So kommentierte jemand, wie sehr er „das Internet liebt“, da „es niemals vergisst“. Im Video ist zu hören, wie Smith sagt: „Also er hat ja eine Regel – der Bassspieler? Er hat eine Regel: Er muss seinen Kopf jeden Tag wachsen. Das ist eine Regel.“ Dem Publikum entlockte der Witz auf Kosten von Williams ein relativ gepresstes Lachen – was Smith wiederum zu einer Reaktion führte: „Ach, das sind bloß Witze, kommt schon.“

Es ist eben diese Widersprüchlichkeit, welche nun für Debatten sorgt: Chris Rock ist Berufskomiker, ein Urgestein der US-amerikanischen Stand-up-Comedy, Smith körperlich zudem deutlich unterlegen. Dennoch kassierte er die Ohrfeige nur wegen der Worte, die er geäußert hatte. Als Oskar-Präsentator wird von ihm allerdings auch erwartet, Zoten auf Kosten der Anwesenden zu reißen, ja, er wird dafür bezahlt. Nach den Maßstäben der Redefreiheit in den USA stellt die Ohrfeige für manche Kommentare im Netz gar einen Verfassungsbruch dar.

Andere halten entgegen, dass unbekannt ist, ob Jada Pinkett Smith unter der gleichen Form von Haarausfall leidet wie seinerzeit John B. Williams.

Sie argumentieren überdies darüber, dass Smith seinerzeit jung und nicht in Chris Rocks heutigem Alter war, es seinerzeit vielleicht nicht besser gewusst habe: „Im Kontext: Das war vor 31 Jahren, als Will Smith 22 war. Der Versuch, einen 22-Jährigen (wir waren alle dumm, wir alle) mit jemandem in den 50ern gleichzusetzen, wohl wissend, dass Jada das öffentlich gemacht hat, ist albern.“ Jemand anders kommentierte in die andere Richtung:

„Chris Rock wurde live auf Sendung vor einem Millionenpublikum angegriffen … von Will Smith. Chris war der ultimative Profi. Cool, ruhig und gelassen. Will hingegen hat sich und seine Familie blamiert. Der Grund dafür ist, dass ein Video aufgetaucht ist, in dem sich Will über einen kahlen Mann lustig macht.“ Während er seinen Oscar für die beste Hauptrolle im Film „King Richard“ entgegennahm, entschuldigte sich Smith beim Publikum, später schrieb er auch eine Entschuldigung auf Instagram, die an Chris Rock gerichtet war.

Dort betonte Smith: „Gewalt in all ihren Formen ist toxisch und zerstörerisch.“ Er bereue sein Verhalten zutiefst, so der Hollywood-Mogul bei der Oscarverleihung, er sei in einem Lernprozess.

