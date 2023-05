Verwirrung bei den Zuschauern: Elton sorgt für kuriosen TV-Moment – Einmal mehr hat es Deutschland beim Eurovision Song Contest auf den letzten Platz verschlagen – ähnlich wie in den vergangenen Jahren musste man stets mit dem letzten oder vorletzten Teil des Podests vorliebnehmen. Nur 2018 konnte Michael Schulte einen vierten Platz erringen. Alles also wie gewohnt in letzter Zeit, möchte man meinen. Doch eine ESC-Ausnahme gab es: Moderator Elton als ESC-Punkteverkünder. Dabei gab er seinen Einstand mit einer kleinen Aktion.

Die Äußerung könnte laut einem Medienbericht manche Zuschauer verwirrt zurückgelassen haben und wirkt ohne Kontext kurios. In der Liveschalte nach Liverpool wurde Elton von Moderatorin Hannah Waddingham begrüßt. Elton zu ihr: „Miss Waddingham, Sie sehen so wunderbar aus heute Abend. Möchten Sie einen deutschen Keks probieren?“ Kurzerhand zückte der frühere TV-Total-Praktikant seine Keksschachtel.

Die Reaktion der Moderatoren – unterschiedlich

Waddingham hielt kurz inne, lachte dann jedoch. Ihrem Moderationskollegen Graham Norton entlockte der Keksvers hingegen einen verwirrten Blick und ein „Es ist Jury, nicht Tinder“. Keineswegs eine nur „very british“-Reaktion von Norton. Online kommentierten einige Personen die Keksnummer. Eine von ihnen schrieb, dies sei das erste Mal, dass Künstler aus Deutschland beim Eurovision Song Contest „nicht komplett peinlich“ seien.

Der Verfasser schloss: „Und dann kommt Elton um den cringe persönlich zurückzubringen.“ Jemand anders teilte ein Bild von Elton und seinem Keks, kommentierte: „ELTON!? WAS? WER? WIE? WO? WARUM?“ Was aber war der Sinn der ganzen Aktion? Denn den gibt es offenbar: Hannah Waddingham ist keineswegs nur Moderatorin, sondern auch Schauspielerin. Etwa in der Serie „Ted Lasso“, wo sie einen Charakter namens Rebecca Welton verkörpert – Besitzerin einer Fußballmannschaft.

Die hat natürlich einen Trainer:

Den Coach des Teams spielt Jason Sudeikis – und weil der in der Handlung Weltons Zuneigung erringen möchte, überreicht er ihr jeden Morgen einen Keks aus einer Schachtel. Eltons Aktion beim ESC könnte demnach ein Verweis darauf sein, wird in einem Artikel bei „Watson“ erläutert.

