Verstörende Computerkunst: Effektkünstler macht 'American Psycho' zu Pixar-Film – Für versierte Filmfans könnte der nun folgende Fake-Trailer ein Hochgenuss sein. Je nachdem, wie sie zur überragenden Animationsfilm-Schmiede Pixar und dem verstörenden Thriller-/Komödien-Klassiker „American Psycho“ stehen. Denn in diesem Video vereint sich beides auf eine Weise, die den befremdenden Charakter des Kultstreifens noch verstärkt.

Wir leben in einem technologisch faszinierenden Zeitalter, in dem man keinem Multi-Millionen-Dollar-Studio mehr angehören muss, um in filmischer Hinsicht höchst beeindruckende Dinge zu vollbringen. Mit knackscharfen Kameras, Speicherkarten und Spezialsoftware wie Adobe After Effects kann man heute auch als versierter Laie oder Vollprofi aus der Branche in seiner Freizeit eine ganze Menge interessanter Dinge anstellen, einen potenten Rechner vorausgesetzt.

Hinzu kommen jüngste Entwicklungen auf dem Sektor der künstlichen Intelligenz:

Denn mithilfe besonderer KIs und ihrer komplexen bildgebenden Deep-Learning-Algorithmen sind heutzutage erstaunliche Dinge möglich. Wie eingangs erwähnt die sogenannten Deep Fakes, bei denen ganze Gesichter auf Charakteren vertauscht werden können. Es ist noch gar nicht so lange her, da vollbrachte „Der Herr der Ringe“-Ausnahmeregisseur Peter Jackson mit seiner Spezialeffekte-Firma WETA durch neue KI-Techniken eine weltweit anerkannte Glanzleistung:

Für die Dokumentation „They Shall Not Grow Old“ etwa schafften es Jacksons Bildmagier, die Schrecken des Ersten Weltkriegs in Farben und bildstabilisiert in unsere Zeit zu hieven. Der Schöpfer des nun folgenden Werks backt mit seinem Kanal zwar etwas kleinere Brötchen als solche Kino-Welterfolge – doch dafür gibt es bei „Not Default Cartoons“ Szenen aus ikonischen Filmen und Serien zu sehen, die mithilfe der Technologien erscheinen, als entstammten sie Pixar-Streifen.

Unter ihnen: „American Psycho“

So erleben wir hier mit einem entsprechend überarbeiteten Trailer die Antwort auf die unter dem Video gestellte Frage: „Was wäre, wenn 'American Psycho' ein Pixar-Projekt wäre …“ Die Antwort fällt relativ eindeutig aus: Der verstörende Serienmörder-Film mit seiner Kapitalismuskritik an der oberflächlichen Kultur der Oberen Zehntausend während der 80er Jahre, gemischt mit den Bluttaten von Hauptcharakter Patrick Bateman, wird noch bizarrer, wenn er dabei den Look typischer Figuren der Filmschmiede zur Schau stellt.