Verhalten von Keanu Reeves befeuert Theorien: Fan-Fotos weisen stets Detail auf – das ist es – Kaum ein Filmstar ist so beliebt und gilt als so sympathisch wie Keanu Reeves. Immer wieder tätigt er großzügige Spenden und macht seine bescheidene Art von sich reden. Berichte darüber, wie er bei Flugreisen mit Passagiergruppen im Taxibus fuhr, nachdem ein Flieger ausfiel, mit Leuten in der U-Bahn fährt oder sich Menschen bei McDonald‘s gegenübersetzt, mit ihnen isst und sich unterhält, gibt es in geraumer Zahl. Auch die Art und Weise, wie er auf Fotos in Erscheinung tritt, wird gelobt. Insbesondere, wenn Frauen im Bild sind.

Schaut man sich diese an, merkt man rasch ein Detail: Egal, ob nun mit Kolleginnen und Kollegen vom Filmset oder mit Fans, die bei einem begeisterten Treffen rasch einen Schnappschuss mit ihrem Idol wollen – umarmt Keanu Reeves jemanden im Bild, hat vermeintlich die Hände um ihre Taillen gelegt, offenbart es sich: Die Hände des „John Wick“-Darstellers „schweben“ einige Millimeter entfernt von Haut und Kleidung der Menschen im Bild. Er fasst sie so gut wie nie an.

Warum das so ist, dazu kursieren verschiedene Thesen:

Reeves selbst kommentierte keine davon. Manche sehen darin buddhistische Achtsamkeit, den spirituellen Respekt vor der Intimität Anderer. Keanu Reeves führte ein hartes Leben, hat früh Freunde, Verwandte und andere geliebte Menschen verloren, was ihn auf ewig prägte. Er weiß, dass es Menschen gibt, die es nicht ertragen können, berührt zu werden – aus welchen Gründen auch immer. Bei anderen tut sich die Vermutung auf, Keanu Reeves würde lediglich das Konzept von Respekt ernstnehmen.

Wieder andere sehen in dem Ganzen ein Ergebnis der „Me Too“-Ära, während der etlichen männlichen Hollywood-Stars und anderen männlichen Größen von Frauen Sexualdelikte zur Last gelegt wurden, die ganze Karrieren stürzten. Manche schreiben auf Twitter: „Keanu Reeves ist ein Gentleman. Er ist weise genug, zu verstehen, dass es peinlich enden könnte, eine ihm unbekannte Frau einfach anzufassen.“ Etwas zynischer brachte es ein anderer Kommentar direkter auf den Punkt: „Lol, Keanu geht keinerlei Risiko ein.“

Ein anderer User fand eine noch einfachere Erklärung:

Ihm zufolge sei das Verhalten einfach darin begründet, dass es sich bei Keanu Reeves um „einen feinen Kerl“ handele. Manche Fans nehmen an, dass es psychologische Ursachen gibt, die nichts mit Keanu Reeves’ vielen Verlusten im Leben zu tun hätten. Ihnen zufolge ist der Hollywood-Titan ein sogenannter „Germaphobiker“ – also von einer traumabasierten Angst vor Keimen geplagt. Viren und Bakterien lauern auf so gut wie jeder Oberfläche und natürlich auch massenweise auf der menschlichen Haut.

Die Fantheorie geht davon aus: Keanu Reeves möchte einerseits seine vielen Anhänger nicht enttäuschen und nett und respektvoll sein – packte er sie dabei jedoch an, müsste er sich unablässig und für die Haut quälend die Hände waschen. Daher sehen sie Berührungsängste in seinem Verhalten. Nachgewiesen wurde bislang keine der genannten Thesen. Fest steht jedenfalls nur eines:

Die vielen Erzählungen, die sich seitens von Fans und Medien um Keanu Reeves ranken, werden durch dieses Verhalten mit seinen „respektvollen“ Händen noch geschürt.

Quelle: unilad.com