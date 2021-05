Venom: Let There Be Carnage

Venom: Let There Be Carnage – Erster Trailer zur Fortsetzung ist da – Nach dem beliebten ersten Teil mit einem der sicherlich komplexesten sowie düstersten Charaktere aus dem Marvel-Universum, kehrt Venom zurück auf die große Leinwand. Zur Fortsetzung „Venom: Let There Be Carnage“ ist jetzt endlich der erste Trailer entschieden.

Natürlich wieder mit Tom Hardy in der Rolle des finsteren Gegenparts der freundlichen Marvel-Spinne aus der Nachbarschaft – Venom. Im zweiten Teil können Fans sich derweil schon mal auf reichlich Antihelden-Spaß einstellen, beginnt der Trailer doch mit der vergnüglichen Regel „Es werden keine Menschen gefressen!“.

Nun, ob sich Venom wirklich daran hält, wollen wir mal stark bezweifeln. Darüber hinaus bekommt es Venom in „Let There Be Carnage“ mit keinem Geringeren als Serienkiller Cletus Kasady zu tun: Also dem Mann, der durch eine Symbionten-Transformation zu Superschurke Carnage mutiert. Verkörpert wird er von Hollywood-Ikone Woody Harrelson.

Doch damit nicht genug, Venom macht im zweiten Teil ebenfalls Bekanntschaft mit Shriek, gespielt von Naomie Harris. In der Fortsetzung schlummert definitiv jede Menge Potenzial, um damit in diesem Jahr einen düsteren Action-Blockbuster zu landen. Inszeniert wurde die Fortsetzung von Andy Serkis.

Neben Tom Hardy, Woody Harrelson sowie Naomie Harris gehören auch Michelle Williams, Reid Scott und Stephen Graham zum Cast. „Venom: Let There Be Carnage” startet in Deutschland am 21. Oktober 2021 in den Kinos. Vergnügt euch bis dahin mit dem fulminanten ersten Trailer zum neuen Venom-Wahnsinn.